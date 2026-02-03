鳳凰颱風災損商家每家補助1萬元 經部援助方案今起受理申請至4/30

鳳凰颱風造成宜蘭、花蓮店家及攤商受損，為協助商家順利恢復營業，經濟部提供「商家援助」方案。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕鳳凰颱風造成宜蘭、花蓮店家及攤商受損，為協助商家順利恢復營業，經濟部針對受災店家實際情況提供「商家援助」方案，自今（3）日起受理至今年4月30日止，符合資格的受災店家或攤商可申請新台幣1萬元的援助。

經濟部商業發展署今日表示，本次援助方案秉持行政院指示，為減輕受災店家的重建負擔，只要營業場所位於宜蘭縣蘇澳鎮、羅東鎮、冬山鄉、五結鄉及花蓮縣萬榮鄉、鳳林鎮，且非歇業或解散狀態的店家，符合資格即可申請；本項援助也適用於地方政府列管的傳統市場及夜市攤商。

請繼續往下閱讀...

商業署說明，原核定的援助方案，因宜蘭縣政府函報災情未符「風災災區劃定作業原則」的災區劃定基準，致宜蘭縣無法劃設災區，因此經濟部依據行政院指示，審酌受災店家實際情況，儘速完成計畫修正，函報行政院申請動支第二預備金，並請宜蘭縣政府協助辦理「先行受理」作業，以加速作業縮短行政時程。

商業署補充，受災店家須填寫申請表、受災照片或證明文件，向宜蘭縣政府及花蓮縣政府提出申請，地方政府受理造冊送經濟部商業發展署審核撥款。

商業署也提醒，商家別忘了附上金融機構存摺封面等文件，以利撥付補助款，如果有援助規定或申請表填寫等問題，可撥打服務電話02-2343-3300分機7458陳小姐洽詢。

