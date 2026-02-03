蘋果捨台積電是否別無選擇？外媒：只能讓三星代打

台積電目前正與人工智慧晶片公司開展更多業務，因此減少了其能夠提供給其他客戶（例如蘋果）的產能。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果的供應鏈管理堪稱傳奇，該公司利用自身的規模和影響力，達成了許多優惠協議，從而最大限度地提高了設備的利潤率，然而現在蘋果的籌碼似乎減少了。sammobile報導，由於記憶體領域的現狀以及對整個供應鏈的連鎖反應，這種情況現在變得越來越困難。蘋果發現自己可能需要尋找其他台積電以外的廠商來生產部分處理器，三星或許是它唯一的選擇。

蘋果幾乎全部的處理器都由台積電生產。多年來，蘋果一直是台積電最大的客戶之一。台積電也是全球領先的晶片代工製造商，幾乎所有大型公司都希望他們的先進晶片由台積電生產。

台積電目前正與人工智慧晶片公司開展更多業務，因此減少了其能夠提供給其他客戶（例如蘋果）的產能。《華爾街日報》 報導，蘋果正在考慮使用台積電以外的公司生產的部分低階處理器。

蘋果可行的方案非常有限。早前有報導稱，蘋果可能會採用英特爾的18A（1.8奈米級）製程生產一些低階晶片。不過，英特爾製程的良率和其他因素是否符合蘋果的要求，還有待觀察。

三星是僅次於台積電的第二大晶片代工製造商，對於無法從台積電獲得產能的企業來說，三星自然是第二選擇。三星2奈米製程進展順利，蘋果或許能從這家韓國巨頭那裡找到可靠的解決方案。

蘋果已經確認，其部分晶片（據信是CMOS影像感測器）將由三星位於德州的工廠生產。因此，蘋果並非完全反對與三星在這一領域合作。如果處理器方面的交易最終達成，這將是三星晶圓代工業務的另一個重大勝利。

