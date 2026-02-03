晶睿VORTEX雲端升級 導入生成式AI主動預警

晶睿VORTEX雲端升級。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕安控大廠晶睿（3454）今日表示，旗下品牌VORTEX雲端服務推出生成式AI安防功能「Think Alert」，以及人身安全偵測功能，協助企業、公共場域提升安全韌性與營運效率，並陸續導入多元門禁服務廠商，強化跨系統整合。

晶睿指出，為滿足主動式預警與即時通報需求，VORTEX導入結合視覺語言模型（VLM）的生成式AI功能Think Alert，使用者可以透過自然語言輸入文字設定規則，一旦觸發關鍵字就能發出警報，無需進行複雜設定，將加速反應時間與介入時機，升級風險管理。

此外，針對高風險與高管理需求的垂直場域，VORTEX 持續深化垂直場域的AI 應用，聚焦人身安全，指定款攝影機推出多項 AI 主動防護功能，包括個人防護裝備偵測及跌倒偵測。

晶睿指出，透過全天候自動化安防功能與即時告警，協助企業降低職災風險、縮短事故應變時間，並建立可追溯的安全管理紀錄，應用場域涵蓋工廠、養生村與社宅、零售與大眾運輸等多元情境偵測需求。

晶睿表示，VORTEX也持續擴大雲端安防生態系，近期陸續攜手雲端門禁系統品牌Brivo、Kisi與PDK等廠商，將影像監控與門禁管理整合於單一平台，讓管理者可即時比對門禁事件與現場影像，提升事件應變、遠端鎖定、解鎖與事後查證效率。

晶睿說明，擴大雲端安防生態系可解決企業長期面臨的多系統分散與跨平台管理複雜等痛點，朝整合式雲端安防服務（Physical Security as a Service）模式邁進，並將應用拓展至中大型企業、物業管理、連鎖零售與教育機構等多元場域。

