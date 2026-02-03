請立即停止！退休族最後悔「會掏空老本」的15種開銷

美國財經媒體報導，退休人士應該盡快停止在15件事上花錢。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後的花錢習慣，是否正悄悄掏空你的老本呢？美國財經媒體報導，在規劃退休生活時，或許正是重新檢視支出的好時機。許多退休族開始坦白分享，哪些開銷是他們「最後悔沒有早點停掉的」，現在就把這些項目從預算中刪除，或許能幫助你更長久地守住退休金，退休人士應該盡快停止在以下15件事上花錢。

1.新衣服與配件：經過數十年的工作與生活，你的衣櫃多半早已塞滿衣服，其實不需要再添購新款。理財專家建議「逛自己的衣櫃」，透過季節輪替就能免費換造型。若真的需要添購，二手商店常能用低價買到高品質單品。

請繼續往下閱讀...

2.過於昂貴的孫子禮物：寵孫很開心，但很容易不小心花過頭。許多退休族事後後悔沒有早點踩煞車。孩子其實同樣會珍惜小禮物，不一定非得是高價品。

3.過度收藏嗜好：那些曾讓你樂在其中的公仔、稀有錢幣或藝術品，到了退休後往往只剩下「積灰塵的物品」。不少長輩後悔退休後仍持續收藏，等空間不夠時，反而很難脫手。

4.大賣場會員制度：家裡人口多時，大量採購很合理；但退休後，許多食物往往還沒吃完就過期，年費與大包裝反而成了浪費。縮小採購規模，改去附近超市，長期反而更省。

5.紙本書籍與訂閱刊物：實體書、雜誌和報紙不僅越堆越多，費用也不低。改用圖書館或數位服務，可一年省下不少。還有人每天到書店免費看雜誌，順便在賣場走路運動，一舉兩得。

6.旺季旅遊：不再受學校行事曆限制，卻仍選擇旺季出遊，等於多花冤枉錢。淡季旅行不但便宜，體驗往往更好。

7.第二輛車：沒有通勤需求後，很多退休族發現根本不需要兩輛車。多留一輛，只是徒增保險、稅金與維修費。

8.家庭手機門號：許多成年子女畢業多年，仍掛在父母的手機方案下，砍掉多餘門號，就能釋放一大筆現金，甚至反過來請孩子把你加入他們的方案。

9.園藝開銷：花草能美化生活，但園藝也很燒錢。

10.房屋維護外包：在職時請清潔或園藝人員很合理，但退休後，自己動手不僅能省下數千元，還能當運動。

11.電信帳單：有線電視、串流平台、電話費不知不覺吞掉大量存款。

12.外食與超市衝動購物：外食、外帶與超市隨手買的東西加總起來相當驚人。有退休族減少外食後，一年省下9000美元。在食物通膨持續上升的情況下，買菜更需要策略。

13.衝動性消費：快時尚、3C產品、流行家居都是財務黑洞。一名提早退休者表示，放棄追逐最新手機與名牌服飾，每年能多留數千美元投資。

14.倉儲出租：每月的倉儲費，往往只是不願丟東西的代價。許多退休族後悔多年白白付錢存放幾乎沒用過的物品。精簡生活不僅省錢，也更輕鬆。

15.延長保固：延長保固通常比實際理賠金額還貴。研究顯示，消費者高估產品故障風險，結果白白浪費保費。不如留一筆維修預備金，更實際。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法