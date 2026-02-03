產業景氣回溫 亞德客1月營收37.02億元創新高

亞德客1月營收創新高。（取自官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕氣動元件廠亞德客-KY （1590） 3日公布1月自結合併營收新台幣37.02億元，月增11.76%，年增66.81%，單月營收寫下歷史新高。

亞德客指出，1月份接單金額持續大於出貨金額，且接單及出貨持續優於公司預期，1月營收亦創公司歷史新高，愈來愈多客戶對未來需求呈現正面看法，驗證公司對整體氣動產業及市場需求已逐步回溫的預測。

亞德客指出，因每年中國春節假期的時間點不同，影響狀況也不同，建議將一月份及二月份的相關數據合併評估。

此外，美中之間的關稅議題在近期有緩解的跡象，亞德客預期中國政府仍會視狀況持續發布政策支持，因此對2026年度氣動行業需求及公司整體發展狀況維持樂觀看法。

亞德客指出，1月份來自電池行業、通用機械、機床設備、包裝行業及電子行業有較好之出貨。

亞德客1月合併營收為人民幣8.17億元，較去年同期增加65%；若以新台幣計價為37.02億元，較去年同期增加67%。

