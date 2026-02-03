ATM也可領新鈔 中信銀行151台ATM年前限量提供

中信銀行全臺151臺ATM，年前提供領新鈔服務。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆新年將至，民眾都有換新鈔的需求，中國信託銀行宣布，今（2026）年2月11日至2月13日，全臺151家7-ELEVEN門市內的中國信託銀行ATM，將提供限量新鈔提款，同時推出新春加碼活動，2月14日至2月22日，只要於中信銀行ATM完成指定跨行交易1筆，即有機會抽中1萬點OPENPOINT及多項好禮。

今年適逢中國信託成立60週年，中信銀行將於春節9天舉辦抽獎活動，並同步推出60週年加碼，今年6月30日前每月7日、11日、22日，使用中信銀行ATM完成指定交易，當天即抽出6名1萬點OPENPOINT幸運得主；3月14日中國信託60歲生日當天，更將加碼抽出14名1萬點OPENPOINT得主。

請繼續往下閱讀...

中信銀行提醒，年關將至更應留意交易安全，ATM除了「提款」與「轉帳」功能外，不能解除分期付款或退款，若有任何疑慮或接獲偽冒該行名義的情況，請撥打警政署165反詐騙專線，或中信銀行客服專線洽詢。查詢全臺可提領新鈔的中信銀行ATM指定7-ELEVEN門市據點，可至 https://ctbc.tw/FqNxiB。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法