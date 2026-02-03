鴻海代工的軟銀機器人Pepper 獲金氏世界紀錄

軟銀集團旗下人形機器人「Pepper」週一獲得金氏世界紀錄正式認證為「全球首款量產型人形服務機器人」。（圖取自SoftBank Robotics）

〔記者方韋傑／台北報導〕軟銀集團旗下人形機器人「Pepper」週一（2日）獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）正式認證為「全球首款量產型人形服務機器人」，外界也再度聚焦其背後的製造關鍵角色。市場指出，Pepper由鴻海科技集團代工量產，是其能夠長期穩定交付，並成功取得金氏世界紀錄的重要基礎。

軟銀機器人指出，Pepper為集團推出的人形服務型機器人，自2014年問世以來，已在零售、商用服務等場域實際部署超過10年。此次獲金氏世界紀錄認定的正式項目為「First mass-produced humanoid service robot（全球首款量產型人形服務機器人）」，強調的不僅是產品創新，更是能夠持續量產、實際交付並長期運作的能力。

業界指出，人形機器人不同於展示型或概念性產品，必須同時兼顧結構精密度、感測與運算模組整合、品質一致性與交期穩定度，量產門檻極高。Pepper能夠成為全球首款獲金氏世界紀錄認證的量產型人形機器人，背後關鍵即在於具備完整供應鏈管理與規模化製造能力的代工體系，這也被視為鴻海多年深耕電子製造服務（EMS）與高階系統整合的成果延伸。

隨著Pepper問世滿11年，軟銀機器人也同步推出升級版本「Pepper+」，在既有量產平台基礎上，導入最新AI與影像分析技術，並進一步強化應用彈性。Pepper+已進化為搭載AI Agent的服務型機器人，平板與應用架構全面更新，使開發者能更快速依照不同場域需求進行客製化部署，應用層面涵蓋零售接待、辦公室管理、互動體驗等。

在實際應用上，Pepper+已率先鎖定零售產業，透過AI重現專業銷售溝通技巧，從主動招呼到商品推廣皆可獨立執行，並延伸至辦公室出入管理、互動式內容生成等場景。市場認為，這類應用得以快速落地，亦有賴於前期穩定量產所建立的硬體平台與維運經驗。

隨著人形機器人應用場域持續擴大至零售、觀光、醫療與照護等領域，市場也關注，鴻海在既有製造基礎上，未來可望進一步深化相關布局，為下一階段人形機器人產業發展奠定量產基石。

