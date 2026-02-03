IKEA推出20吋熱狗搶走王冠 Costco熱狗「相形見絀」

IKEA推出了一款長度接近20吋的熱狗，遠遠超過了麵包。（取自IKEA官網）

〔財經頻道／綜合報導〕說到熱狗，Costco售價1.50美元的牛肉熱狗是美食廣場當之無愧的王者，但一個新的競爭對手已經出現，準備奪取王冠，這就是瑞典零售商IKEA。

熱狗在IKEA菜單上並不新鮮。顧客們在逛完商場後，常常會抽出時間去美食廣場享用各種小吃，從披薩到歡迎的肉丸，應有盡有。

IKEA推出了一款半公尺長的熱狗，長度接近20吋，遠遠超過了麵包。相比之下，Costco著名的1.50美元熱狗看起來就顯得很小巧了。

IKEA這款超大號小吃於1月30日在社交媒體上發布，並配文：更多愛，更多享受。隆重推出我們半米長的熱狗。它看起來更像是棒球場上會賣的東西，而不是家具倉庫裡會賣的東西，但價格卻出奇地合理。

目前，這款巨型小狗似乎僅在阿拉伯聯合大公國的IKEA門市有售，售價為5.17美元。尚未有消息指出這款產品會在美國、英國或加拿大上市。不過，該消息已引起美國市場的關注。

儘管尺寸增大，IKEA並沒有因此提高價格。這款新奇商品售價僅略高於5美元，但也比大多數主題樂園和體育場的同類產品都要便宜。

