宇隆諧波減速機切入人形機器人關節系統 今年營運樂觀

宇隆科技（2233）今天舉辦 TUF-X 概念型人形機器人發表會，由總經理蔡銘東親自展示自有品牌 TUF ONE 諧波減速機在人形機器人關節系統中的實際應用，宣示正式切入人形機器人與智慧製造供應鏈。（宇隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕宇隆科技（2233）今天舉辦 TUF-X 概念型人形機器人發表會，由董事長劉俊昌與總經理蔡銘東親自展示自有品牌 TUF ONE 諧波減速機在人形機器人關節系統中的實際應用，宣示正式切入人形機器人與智慧製造供應鏈。

今天亮相的概念型人形機器人TUF-X此次首度在台灣公開展示，TUF-X 從頸部、肩部、手臂至手指等關節，皆實際搭載宇隆自製減速機，完整呈現人形機器人由主幹到末端的動力與傳動配置，讓外界能直觀理解減速機在機器人關節中的關鍵角色。

TUF-X 由宇隆攜手義大利設計團隊 MM Design 共同打造，採用關節裸空設計，使各類減速機的配置位置與運作方式清楚可見。

宇隆表示，透過人形機器人這一高度整合的應用場景，將抽象的核心零組件技術轉化為可視化成果，有助於市場理解公司在多型式減速機整合上的實力。

在技術配置上，宇隆指出，TUF-X 全身共配置近 20 顆 TUF ONE 減速機，涵蓋行星式、諧波式與微型行星減速機。

其中，行星式減速機部署於腰部，提供高扭矩支撐；諧波減速機應用於主要關節，兼顧高精度與低背隙需求；微型行星減速機則應用於手指等末端結構，支援細緻動作控制。

宇隆總經理蔡銘東指出，此次展示的重點並非投入人形機器人整機製造，而是透過概念機展示，呈現 TUF ONE 減速機在不同關節應用中的性能表現。

減速機事業部協理陳俊皓表示，TUF ONE在輕量化關節上著墨於熱塑複材除了減重外，複合性材料耐疲勞性佳、含吸震特性、透過特有齒型設計柔輪應力與剛性適配性更高。

在市場布局方面，TUF ONE 減速機除人形機器人外，亦已布局 AGV／AMR、自動化設備、機械手臂、機械狗與低空飛行載具等應用領域。

未來公司將持續以精密製造為核心，推動減速機產品朝模組化、系統化方向發展，深化智慧製造相關市場，宇隆也將投入人機協作領域成為「用機器人製造機器人關鍵模組」的廠商。

宇隆表示，TUF-X 不僅展示階段性技術成果，也象徵公司對高階傳動與機器人應用的長期投入，未來將持續深化研發與產業合作，強化在高精度、高可靠度減速機領域的競爭力，為智慧製造產業提供關鍵動力解決方案。

