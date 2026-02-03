Threads成台灣第五大社群平台 TikTok稱霸東南亞三國

日本商務賦能公司AnyMind Group今日發布「2026 APAC網紅行銷報告」。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕日本商務賦能公司AnyMind Group今日發布「2026 APAC網紅行銷報告」，分析東亞國家的網紅行銷趨勢。從報告中可發現，儘管在台灣、日本等成熟市場中，Instagram仍是網紅行銷最主流的平台，Threads則在台灣快速成長、已成為台灣第五大社群平台，不過TikTok在日本成長迅速，並在泰國、越南、菲律賓都佔比60%，顯示短影音內容的活躍。

根據報告指出，台灣的網紅行銷市場規模約2.39億美元、年成長率達11.7%，約有37.1%的台灣消費者在研究品牌時，會將社群平台作為主要的資訊來源，顯示社群媒體是建立品牌信任的關鍵入口，其中Instagram是網紅行銷的核心平台、佔比57.7%，在觸及年輕族群尤其有優勢，Facebook、YouTube也佔仍重要，至於Threads則是快速崛起的新平台，使用人數已達655萬，受生活風格、美妝品牌青睞。

AnyMind Group台灣總經理Wing Lee建議，在社群高度碎片化的環境下，品牌成長不再仰賴單一平台，而是取決於是否具備全通路社群經營能力，透過跨平台創作者合作與內容再利用策略，品牌能在控管成本的同時放大內容影響力；再結合跨圈層的創作者佈局，品牌不僅能擴大觸及，更能建立長期信任與可持續的成長動能。

此外，AnyMind也指出，TikTok在2025年進一步鞏固其「成效型創作者平台」的角色，在東南亞市場表現尤其突出，TikTok在泰國的網紅行銷活動中佔比達66%、在菲律賓佔比64.3%、在越南則佔比62.9%，在日本市場也出現明顯成長，2025年日本市場的TikTok活動使用率年增16.3%，顯示短影音內容在探索、互動與行動轉換上的高度效率。

