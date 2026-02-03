Costco這款牛肉被點名「永遠不該買」 會員批評如潮：超失望

美媒報導，指出為什麼永遠不應該在Costco購買科克蘭牛肋排。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人喜歡到Costco買肉品，品項眾多能選擇。然而，外媒指出，應該避免在Costco買1款牛肋排，不少會員點名它CP質很低、肉量少，專家也指出其口碑不佳原因。

美媒報導，許多人對科克蘭牛肋排大加批評，不少會員對肋排的肉量感到失望。有Reddit用戶表示「幾乎沒有肉。不推薦」、「第一次買很失望，第二次買了一包看起來『肉多一點』的，結果還是失望」、「肉量真的少，不值這個價」，雖然有許多人抱怨牛肋排肉太少，但也有人知道真相，牛肋排本來就不像其他牛或豬肋骨那樣多肉。

請繼續往下閱讀...

肉類專家、美國烤肉名人堂成員Meathead Goldwyn進一步解釋原因，牛肋排是從牛的上肋骨靠近脊椎的部位切下來的，他說「靠近脊椎的後段，肋骨上方的肉比較少」、「肉主要集中在骨頭之間，這也是大家常感到意外的地方。買回家時，他們會想說肉在哪？」

報導指出，如果您不喜歡牛肋排，不妨試試Costco經常出售的其他種類的肋排。當然，每家Costco門市的肋排種類可能略有不同。Goldwyn說，像是豬肋排會是好選擇，豬肋排是標準的烤肉餐廳肋排，如果你抱怨牛肋排肉太少，豬側肋會更符合你的需求。

Goldwyn分享，科克蘭牛肋排最好的料理方式。首先是燉煮，放進慢燉鍋，加入紅酒、牛高湯、胡蘿蔔、芹菜、香料，低溫燉幾小時。煙燻方式也推薦，或是熬高湯，將肋排加水煮幾小時，即可提取骨髓和鮮味，做成美味高湯，用於醬汁或米飯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法