勞動部長洪申翰帶隊春安聯合稽查 全國開罰94萬

勞動部長洪申翰會同新北市政府勞工局局長陳瑞嘉，至南亞科5A公用廠建築及環境工程檢查。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆春節將至，為了督促事業單位落實春節前後作業安全，勞動部部長洪申翰、次長李健鴻及黃玲娜，今（3）日分頭率隊於在北、中、南3地同步實施春安聯合檢查，提醒雇主務必落實各項職安衛設施、管理機制，妥善安排加班時數、加班費給付及休息休假。勞動部表示，今日的聯合檢查，共發現事業單位違反34項次、停工6項次，裁罰94萬元。

北部由勞動部長洪申翰帶隊前往南亞科5A公用廠建築及環境工程檢查，共違反14次、停工5項次，違反內容以承攬管理、墜落、倒崩塌、火災預防等防護措施不足為主。次長李健鴻率隊前往中龍鋼鐵，檢查結果共違反14項次、停工1項次，違反內容以墜落、感電、機械捲夾、物體飛落及局限空間等防護措施不足為主。次長黃玲娜帶隊檢查的台灣氯乙烯公司林園廠，共違反6項次，違反內容以火災爆炸、感電、化學品管理等防護措施不足為主。

為預防歲修趕工作業因疏忽而發生危險或提高過勞風險，勞動部自今年1月23日起，執行為期40天的「春安期間加強職場防災實施計畫」，動員全國勞動檢查人力加強實施勞動檢查，至今已實施檢查1,655 家次，辦理安全衛生教育訓練及宣導 30場次，督促事業單位落實各項防災措施，並確實遵守預防過勞的規定。

勞動部長洪申翰表示，農曆春節將近，各事業單位歲修、趕工與臨時性作業明顯增加，職業災害風險同步升高，尤其營造工程、鋼鐵業、石化業等產業正處於年前趕工高峰，稍有疏忽便可能釀成重大事故。勞動部已在今年1月展開「強化職場減災行動計畫」，透過源頭防災、部會合作、公私協力、監督檢查及科技輔助積極減災。也在1月28日展開「加強監管高職災與高違規之廠場及工程執行計畫」，直接列管職業災害頻率高、違規紀錄頻繁的廠場及工地，並公開名單。

