神腦策略轉型切ICT市場 推出企業級AI產品

神腦攜手國際網通品牌 EnGenius（恩碩科技）。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕3C通路商神腦（2450）宣布策略轉型，攜手國際網通品牌 EnGenius（恩碩科技）推出從前線端的Edge AI Box（邊緣運算智慧盒）到核心端的AI伺服器完整佈局，宣示將以雲到邊緣（Cloud-to-Edge）的一站式架構，解決企業在數位轉型中面臨的「預算有限」、「雲端傳輸延遲」與「資安隱私」三大痛點，首要瞄準中小企業需求。

神腦是台灣目前最大的3C電子產品通路商，主要瞄準一般消費者市場。該公司指出，將把品牌信賴度延伸至B2B商用領域，提供從需求諮詢、架構規劃、設備部署到後續維運的一條龍服務，協助中小企業打造具備工業級效能的AI運算器。

神腦指出，中小企業在導入AI時，常受限於高昂的雲端算力成本與複雜的技術門檻，而神腦攜手 EnGenius，透過品牌優勢與在地化技術支援，為零售、製造、醫療與公部門客戶，量身打造兼具私有雲安全性與邊緣即時性的混合AI架構。

神腦本次引進的EnGenius Edge AI Box系列，核心價值在於本地端邊緣架構，所有的AI偵測、影像辨識與行為分析，皆直接在店內或工廠本地端（On-premise）完成運算，以達到秒級反應、斷網可用並兼顧資安。

神腦並同步佈局資料中心市場，推出EnGenius AI伺服器S21、 S11系列，強化企業的推論（Inference）需求，並可避免對高階GPU的依賴。

