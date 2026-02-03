北京在巴拿馬運河港口裁決翻船 美國大呼叫好

巴拿馬最高法院裁定巴拿馬政府與總部位於香港的長和集團子公司巴拿馬港口公司（PPC）於1997年簽署的兩份合約違憲。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國對巴拿馬最高法院的一項具有里程碑意義的裁決表示歡迎，該裁決宣布與一家在巴拿馬運河營運的中國關聯公司相關的長期港口合約無效，稱該決定是對法治和國家主權的肯定。

美國駐巴拿馬大使凱文·卡布雷拉發表聲明，對該裁決表示讚揚，稱其證實巴拿馬的獨立司法機構「強制執行法律合規、透明度和公共利益義務，追究所有私營經營者的責任」。

請繼續往下閱讀...

卡布雷拉表示：這項裁決通過提升可預測性、公平性和法律信心，加強了巴拿馬的國家安全和投資環境。投資者可以確信，有效的合同會受到保護，不當的合同會得到糾正，這使得巴拿馬對高質量的長期投資更具吸引力。

卡布雷拉補充說，這項決定為港口治理改革和競爭性招標打開了大門。「這項決定將有助於審查港口治理，並建立透明、競爭性的流程，從而吸引世界一流的投資者，帶來創新、效率和高品質的就業機會，並鞏固巴拿馬作為領先物流樞紐的地位」，他說：「我們尊重巴拿馬根據其法律監管和保護其關鍵基礎設施的權利。」

巴拿馬最高法院裁定巴拿馬政府與總部位於香港的長和集團子公司巴拿馬港口公司（PPC）於1997年簽署的兩份合約違憲。該合約授予PPC公司25年的租賃權，允許其營運位於巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal），並於2021年自動續簽了25年，特許經營權直到2047年。

據報導，中國港務集團（PPC）控制著運河港口，這些港口處理著運河近40%的貨櫃運輸量，長期以來，這被認為是證明中國對這條重要的全球貿易路線的影響力不斷擴大的證據。

在川普總統第二個任期開始前，他對北京在運河問題上的角色表示擔憂，這使得該問題再次引起關注。

該裁決是在巴拿馬總檢察長於2025年2月啟動為期一年的法律審查之後作出的。當時，巴拿馬總檢察長指出合約中存在嚴重違規行為，賦予了PPC「不成比例的權利」。

美國國務卿盧比奧表示，美國對這項裁決感到「鼓舞」。中國官員批評了這項決定。PPC表示該裁決「缺乏法律依據」。而中國外交部發言人則警告說，中國「將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法