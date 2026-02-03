貨幣政策大逆轉！澳洲央行升息1碼 重啟緊縮循環

澳洲央行3日升息1碼（0.25個百分點）至3.85%，為2023年11月以來首見，也成為今年首個升息的已開發國家，因預期通膨可能持續高過目標一段時間，預料該行行5月會再度升息。圖為澳洲央行總裁布洛克（ Michele Bullock）。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕澳洲央行3日升息1碼（0.25個百分點）至3.85%，為2023年11月以來首見，也成為今年首個升息的已開發國家，主要因為經濟成長速度快於預期，並預期通膨可能持續高過目標一段時間，預料該行5月會再度升息。週二澳元兌美元一度升值約1.2%。

澳洲央行將加入日本央行的行列，成為全球唯二緊縮貨幣政策的主要經濟體。市場仍押注美國、英國和加拿大央行之後將會降息，歐洲央行則繼續維持利率不變。

澳洲央行貨幣政策委員會一致同意升息1碼，為去年降息3次後的貨幣政策大逆轉。

澳洲央行發布聲明指出：「私人需求增速快於預期，產能壓力大於先前評估，就業市場狀況有點吃緊，而通膨自去年下半年起就顯著揚升。該行研判通膨可能高過目標一段時間，現在適合上調利率。」

牛津經濟公司（Oxford Economics）駐澳洲經濟研究部門主管克魯斯（Harry M. Cruise）表示，鑒於澳洲央行現在預期通膨將放緩降溫，即使在高利率情況下，風險顯然轉向該行可能連續升息，而非一次性行動，尤其在3日做出一致同意升息的決定後。

澳洲去年12月的通膨率升至3.8%，高於前月的3.4%，失業率則降至7個月最低。

