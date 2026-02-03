終於押對了！HYPE幣逆勢大漲逾20％ 麻吉大哥新投入資金已翻快1倍

HYPE幣逆勢大漲逾20%，「麻吉大哥」黃立成 新投入資金已翻快1倍（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣市場持續震盪之際，HYPE幣卻逆勢走強，今（3日）盤中大漲逾20%。美籍台裔歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成也趁勢進場，隨著HYPE幣價格大幅上揚，其稍早新投入的25萬枚USDC（約新台幣790萬元）資金帳面價值已翻快1倍，再度成為市場關注焦點。



綜合媒體報導，根據監測數據顯示，黃立成的加密帳戶於週一（2日）晚間因高槓桿操作遭到強制平倉，帳戶資金幾乎被清空。不過，黃立成並未因此退場，而是加碼存入25萬枚USDC，並持續以高槓桿策略做多6萬9888顆HYPE幣及1750顆以太幣。

HYPE幣今日因市場傳出巨鯨重新進場掃貨，價格迅速拉升，盤中漲幅超過20%，最高一度觸及38美元。受惠於此波漲勢，黃立成新投入資金帳面獲利快速放大，其新投入的25萬USDC資金帳面價值已接近翻倍。

請繼續往下閱讀...

黃立成過去多次因大手筆加密貨幣操作成為市場焦點，此次「翻車後再進場」的行徑，也再度引發外界對高槓桿交易風險的討論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法