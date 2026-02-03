台灣超車德國躍美國第4大貿易夥伴 EPPD工作小組擬聚焦3方向

貿易署長劉威廉。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部貿易署今（3日）舉行年度記者會，貿易署表示，台美經貿關係深化，根據美方截至去年前十月統計，台灣超越德國，躍升為美國第4大貿易夥伴，貿易署長劉威廉也說，AI帶動剛性需求，對今年出口依舊樂觀；至於甫落幕的台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）探討7大議題，貿易署將協調國內各單位與美方成立工作小組。

貿易署長劉威廉今透露，現今貿易政策與產業政策密不可分，因此力邀副署長陳佩利從產發署轉任貿易署，獲得經濟部長龔明鑫支持；貿易署今年重點工作都是on going、政策不斷延續。

請繼續往下閱讀...

「美國市場相當重要」，陳佩利指出，根據美方統計至去年10月底，台灣首度超越德國，並躍升美國第4大貿易夥伴，僅次墨西哥、加拿大與中國。

劉威廉表示，本次EPPD台美討論議題比過去都要寬，AI供應鏈安全、關鍵礦物供應鏈、無人機供應鏈等都是很實質的議題，而貿易署後續工作要協調數位部、經濟部技術司、工研院、無人機卓越聯盟等國內官方民間單位與美方溝通，但是哪些領域會成立工作小組尚未定案。

提到全球AI發展，劉威廉說，台灣在伺服器領域的確扮演關鍵角色。美國因為不斷發展 AI有剛性需求，因此對未來的台美貿易持續成長持樂觀態度，但貿易署也不希望只有科技業一枝獨秀，因此韌性特別預算會加強在受影響較大的傳統產業。

陳佩利也說明貿易署於貿易推廣上有五大支柱，包括兩年要執行95億元預算，協助廠商鞏固市場、加碼參展補助、佈建海外通路等。

至於關鍵礦物供應鏈（稀土），他解釋，美國為了確保關鍵礦物的供應鏈，持續與澳洲、加拿大等合作，台灣在關鍵礦物這部分有城市礦山、礦源合作兩方向。首先是由電子廢棄物回收提煉，目前透過工研院進行相關研發，但因電子廢棄物也有其上限，台灣希望在礦源上也能有開發，持續跟美方及相關國家保持溝通、配合需求。

至於在歐洲市場有三大重點，拓展無人機市場為重中之重，去年台灣無人機出口金額已逼近1億美元，波蘭第一、金額約5千萬美元，捷克約2千萬美元、排第二，美國近1千萬美元、排第三。劉威廉點名，無人機市場波蘭非常有潛力，總體金額5千多萬美元可能不算什麼，但成長趨勢強勁。

另一部分，爭取AI商機方面，劉威廉解釋，歐洲推行「AI超級工廠」要協助會員國來發展主權 AI ，去年底經濟部訪歐行程，發現波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等波羅的海三小國也想要去爭取，而台灣因為在AI Server（伺服器）於全球扮演重要角色，可協助台灣廠商跟當地政府進行鏈結。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法