突破中國稀土鎖喉 經部首度啟動「關鍵礦物應用高值化推動計畫」

〔記者廖家寧／台北報導〕台美共識稀土對供應鏈安全至關重要，美方佈局採礦、提煉與回收技術，並願意協助台灣掌握礦源，我國方面，經濟部除支持工研院等法人科專投入稀土自主研發外，經濟部今年也首度啟動「關鍵礦物應用高值化推動計畫」，支持產業界尋求關鍵礦物替代或減量及多元關鍵礦物供應，強化稀土供應鏈安全穩定。

台美在第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）簽署矽盛世宣言與台美經濟安全合作聯合聲明，合作目標聚焦在能源、礦產、製造、AI基礎建設等，彰顯台灣是美國在強化AI領域及經濟安全的重要戰略夥伴。

經濟部長龔明鑫今在總統府記者會上指出，台美雙方皆認為稀土對供應鏈安全至關重要，應加速重建供應鏈，台美雙方同意加強在關鍵礦物採礦、提煉及電子廢棄物回收技術等領域合作，美國目前已在全球投資關鍵礦物礦源，願協助台灣掌握礦源，並與台灣等夥伴國共同在第三地佈局稀土生產。

龔明鑫續指，經濟部正在支持工研院投入稀土自主研發與實驗線技術，並規劃在3年內建置試量產線，預估可滿足50%本土需求。

我國在強化稀土供應鏈穩定方面，除經濟部支持工研院等法人科專投入稀土自主研發與試量產外，經濟部今年也首度啟動「關鍵礦物應用高值化推動計畫」，該計畫優先布局無機電子元件、光學鏡頭、高阻/抗熱陶瓷複合材料、無重稀土馬達等高階金屬氧化物，受理日期即起至今年3月16日止。

經濟部產發署指出，關鍵礦物的產品化材料廣泛用在電子元件、紅外光學及高階設備元件等，為避免產業鏈受地緣政治因素衝擊，造成原料價格上升，因此國內必須建立可驗證且不受特定來源所限制的供應系統，該計畫是從系統端的應用需求作為驅動力，向上整合多元料源、替代材料及創新產品化技術，建立一套能支援電子元件、光學鏡頭、雷射加工及高端裝備等多領域的材料化能力。

