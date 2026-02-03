台美關稅調降至15％ 出口導向產業帶來中長期利多

台美關稅調降至15％，獲台灣精密機械暨模具策略聯盟肯定。（南市經發局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕近期我國對美關稅經過積極談判，成功取得最優惠盟國待遇，美方對我國產品關稅上限調降至15％且不疊加，展現我國在國際經貿談判中的關鍵地位，對傳產、汽機車零組件及精密機械等出口導向產業具正面意義。

台灣精密機械暨模具策略聯盟許哲銘理事長表示，美方關稅調降，對台灣整體出口環境釋出正向訊號，具備中長期利多意義，為使台南產業能更穩健發展，期望政府在制度調整、產業升級與市場拓展等面向，提供更具系統性與前瞻性的支持。

市長黃偉哲說，台美關稅調降至15％，對台灣出口導向產業釋出重要利多訊號，有助提升企業面對國際市場的穩定性與信心，台南市府將與中央政策緊密配合，結合地方產業輔導資源，協助業者因應國際市場挑戰，提升台南整體產業競爭力。

經發局局長張婷媛表示，市府將持續扮演產業後盾角色，除密切關注中央關稅與經貿政策動向外，亦將透過中小企業服務團、SBIR研發補助及數位轉型等多項資源，協助業者升級轉型，並透過海外行銷、參展與商機媒合等方式，協助產業拓展多元海外市場。市府將與產業界持續保持密切溝通，滾動蒐集產業需求及建言，作為市府建議與輔導措施的重要依據。

