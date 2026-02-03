台灣邁入超高齡社會！長者關鍵「兩大難題」曝光

Uber與Uber Eats在農曆年前的歲末時節，首次結合雙平台資源，與弘道老人福利基金會啟動「點一份溫暖、送一趟陪伴」年度公益合作計畫。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據內政部主計處統計，台灣已正式邁入「超高齡社會」，每五位國人中就有一位是65歲以上的長者。面對「超高齡元年」的到來，Uber與Uber Eats於農曆年前首次聯手，攜手弘道老人福利基金會，共同啟動年度公益計畫「點一份溫暖、送一趟陪伴」，聚焦長者最急迫的「食」與「行」兩大需求。

本次活動中，Uber Eats發起「點一份溫暖」計畫，鼓勵用戶透過App點餐，平台就會捐出等值公益資源給弘道基金會，支援長者的營養與生活所需。自即日起至2月22日，用戶只需於Uber Eats App中輸入優惠碼「送一份溫暖」，外送美食訂單滿299元（不含生鮮雜貨及外帶自取），即享95折優惠（單筆訂單最高折抵20 元），且Uber Eats將為每筆符合條件的訂單捐出20元，總捐贈額度上限為100萬元。

請繼續往下閱讀...

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示：「這不僅是一場合作，更象徵我們對高齡議題的長期承諾，盼成為年長者最堅實的生活夥伴。」

弘道基金會執行長李若綺指出，營養攝取不足與外出困難是影響長者健康的兩大挑戰。根據基金會調查，高達94%的長者營養攝取未達建議標準，且21.4%鮮少外出。

Uber Eats平台資料顯示，「台式美食」最受年長用戶青睞，而早餐與早午餐同樣位居熱門；新北市則以「健康料理」為長者第二喜愛品類，這也反映平台已成為長者補充營養的重要渠道。

除了飲食需求，Uber也關注長者的交通問題。去年，Uber捐出總值逾百萬台幣的乘車優惠碼，協助長者外出辦年貨、參與社區活動或就醫。根據Uber App數據，長者帳戶最常使用的地點為住宅、醫療院所與高鐵站，反映其主要出行需求。

Uber表示，未來將持續支持「寒冬助老」計畫，協助獨居與弱勢長輩安全、安心地出門，也盼透過科技平台降低行動門檻，打破長者的社交孤島。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法