uTagGo攜手裕隆移動服務 推出「保底＋分潤」數位中古車交易

〔記者楊雅民／台北報導〕遠通電收旗下遠創智慧 uTagGo 攜手裕隆（2201）集團移動服務事業旗下行冠企業，推出結合「保底＋分潤」的中古車數位交易新模式。

此服務讓車主透過數位化操作輕鬆完成賣車，享有完整交易保障，若拍賣成交價高於保底價，還可額外領取溢價紅利，全程透明。

此次合作透過uTagGo平台及行冠企業嚴格的查定、認證體系及全台最大二手車拍賣平台，將數位入口與實體汽車服務體系進一步串聯的具體成果，提供消費者更智慧、便利且具保障的中古車交易體驗。

為讓一般車主更輕鬆、安心完成賣車流程，雙方攜手推出以「保障先行」為核心的賣車服務。

車主透過uTagGo APP 預約，即可取得專人報價，享受免費到府查定並確認保底價格。

車輛隨後進入全台最大二手車拍賣平台競標，若成交價高於保底價，車主還可額外獲得溢價紅利。整個交易流程全程透明，挑戰市場最高回收價。

展現數位平台與實體通路整合下的創新服務模式，同時兼顧車主「先有保障」與「保留加值空間」的雙重安心。

行冠企業指出，雙方合作是將數位服務與實體產業深度結合，不僅是中古車賣車服務數位化交易模式的創新，更是對車主資產價值的守護承諾。

透過uTagGo App簡化繁瑣流程，讓車主在家就能完成所有賣車手續。所有交易流程皆由裕隆集團移動服務事業旗下行冠企業所屬平台提供服務與契約保障，確保交易安全與權責清楚。

1. APP預約報價：車主透過uTagGo App預約後，專人簡訊初步報價，並安排專業查定師免費到府檢查，當場確認「收購保底價格」。

2. 正式契約保障：由車主與行冠企業簽署正式「汽車買賣契約書」，並由其所屬平台受託進行後續車輛處分，確保交易具備完整法律效力。

3. 保底金先撥付：相關文件交付完成後，即依契約約定先行撥付「收購保底金」至車主帳戶，協助車主彈性調度資金。

4. 透明溢價分潤：車輛上架到全國最大的二手車拍賣平台，由數千名車商進行競標，在競爭氛圍下將大大提高超越保底溢價機率，若成交價扣除保底金與規費後有餘額，溢價部分將作為「分潤金」於次月匯給車主。

拍賣獲益共享，最終拍賣成交價越高，車主拿到的分潤越多，若拍賣成交價低於已撥付的保底金，其價差損失將由平台方自行吸收，車主無須退還任何已領取款項，真正實現「保值、增值、無損失」。

