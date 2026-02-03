億光展開新年第一訟 在美控告Lumileds侵權

億光強調，未來仍將依法採取必要措施，持續維護公司智慧財產權與營運利益。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED大廠億光（2393）展開2026新年第一訟，管理層今天表示，已於美國時間2月2日向德拉瓦州聯邦地方法院，對Lumileds及其美國子公司提起專利侵權訴訟，主張對方所製造及銷售的車用LED、高功率LED產品，侵害億光所持有的美國發明專利，藉此捍衛智慧財產權並維護公司及股東權益。

億光指出，此次提告所涉專利為美國發明專利第7554126號，經公司內部查證與評估後，認為被告相關產品已涉及專利權侵害。為防止侵權行為持續發生，並確保合法權益不受影響，公司已正式向法院提起訴訟，請求法院判令被告停止侵權行為，並依法承擔相關損害賠償責任。目前案件尚待法院分案審理中。

針對本案對營運影響，億光表示，經初步評估，截至目前為止，該專利侵權訴訟尚未對公司財務狀況及整體營運造成重大影響，後續實際影響仍須視訴訟進展與法院最終審理結果而定，公司將依相關法令規定，適時對外揭露最新資訊，以保障投資人權益。

億光強調，公司長期深耕LED領域，並持續投入研發資源，建立完整的專利布局，智慧財產權為核心競爭力之一。面對可能侵害專利權之行為，公司一向採取積極且審慎的態度，透過法律途徑維護自身技術成果，確保研發投入能獲得合理保障。

法人指出，車用LED與高功率LED屬於技術門檻較高、附加價值較佳的應用領域，也是近年LED產業的重要發展方向，相關專利布局對於廠商長期競爭力具關鍵影響。億光此次主動赴美提告，顯示其對專利權保護的重視程度，亦有助於鞏固公司在高階應用市場的技術定位。

億光則重申，未來仍將依法採取必要措施，持續維護公司智慧財產權與營運利益，並依規定揭露相關資訊，確保股東與投資人權益不受影響。

