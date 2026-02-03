遠通電收、裕隆合作 推中古車數位賣車新模式

uTagGo攜手裕隆移動推出全新數位中古車交易服務。（遠通電收提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕遠通電收今天（3日）宣布，旗下遠創智慧uTagGo攜手裕隆集團移動服務事業旗下行冠企業，推出結合「保底＋分潤」的中古車數位交易新模式。

遠通電收攜手遠創智慧uTagGo長期以數位服務整合行車場景，涵蓋國道ETC、eTag停車及用車相關應用，打造智慧行車生態系；裕隆集團則深耕汽車價值鏈，包括製造、銷售、金融、售後服務、租賃及中古車市場。

遠通電收表示，這次合作是雙方在既有基礎上，透過uTagGo平台及行冠企業嚴格的查定、認證體系及全台最大二手車拍賣平台，將數位入口與實體汽車服務體系進一步串聯的具體成果，提供消費者更便利且具保障的中古車交易體驗。

車主可透過uTagGo APP預約，即可取得專人報價，免費到府查定並確認保底價格。車輛隨後進入全台最大二手車拍賣平台競標，若成交價高於保底價，車主還可額外獲得溢價紅利。

遠通電收表示，透過uTagGoApp簡化繁瑣流程，讓車主在家就能完成所有賣車手續。所有交易流程由裕隆集團移動服務事業旗下行冠企業所屬平台提供服務與契約保障，確保交易安全與權責清楚。

第一是APP預約報價，車主透過uTagGo App預約後，專人簡訊初步報價，並安排專業查定師免費到府檢查，當場確認「收購保底價格」。

第二是正式契約保障，由車主與行冠企業簽署正式「汽車買賣契約書」，並由其所屬平台受託進行後續車輛處分，確保交易具備完整法律效力。

第三是保底金先撥付，相關文件交付完成後，即依契約約定先行撥付「收購保底金」至車主帳戶，協助車主彈性調度資金。

第四是透明溢價分潤，車輛上架到全國最大的二手車拍賣平台，由數千名車商進行競標，在競爭氛圍下將大幅提升超越保底溢價機率，若成交價扣除保底金與規費後有餘額，溢價部分將作為「分潤金」於次月匯給車主，最終拍賣成交價越高，車主拿到的分潤越多。

第五是虧損平台自負，若拍賣成交價低於已撥付的保底金，其價差損失將由平台方自行吸收，車主無須退還任何已領取款項，真正實現「保值、增值、無損失」。服務網頁（https://www.utaggo.com.tw/campaign/page/a/0ee309ec-729f-420d-9190-d10633ba41b2）＃

