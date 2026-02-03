外媒讚台灣半導體三個面向優勢 前進東協的好機遇

台灣已確立其在先進半導體領域的領先地位。相較之下，大多數東協國家才剛起步發展半導體產業，這為台灣提供了擴展空間。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕東協意識到需要實現經濟多元化，擺脫低附加價值和以大宗商品為基礎的成長模式，因此開始日益重視高附加價值、高科技產業。半導體產業便是其中之一。預計到2030年，該地區半導體產業規模將達到1兆美元。外媒《現代外交》（modern diplomacy）報導，東協在發展晶片野心之際，台灣在半導體業生態系統、技術和優秀人才的三個面向優勢下，也正是台灣對東協發揮影響力的戰略機遇。

自2020年以來，東協已吸引超過600億美元的半導體產業外國直接投資，其中大部分資金集中在馬來西亞和新加坡。越南、泰國、印尼和菲律賓等其他國家也獲得了部分投資，但規模要小得多。2021年至2024年間，該地區吸引了全球半導體投資的12%，幾乎佔發展中國家總投資額的一半。

請繼續往下閱讀...

預計到2023年，東協將佔全球半導體出口的25%。然而，迄今為止，東協在半導體供應鏈中的作用仍主要集中在組裝、測試和封裝（ATP）環節，其中馬來西亞佔據主導地位，僅馬來西亞就佔全球ATP產量的13%。同時，該地區的先進晶圓製造仍主要集中在新加坡。

相較之下，其他一些國家仍面臨亟待解決的重大差距。儘管東協地區是半導體貿易的最大接收國和第二大輸出國，但各成員國的半導體產業發展水準差異顯著。許多國家仍面臨許多挑戰，例如投資環境不利、生態系統整合程度低、基礎設施落後、產業人才儲備有限。

東協成員國對半導體產業投資的日益增長，為東協以外的參與者在區域內發揮更重要的作用創造了新的機會。這其中就包括台灣，台灣是該領域的領導者之一。這也為台灣進一步加強其在東南亞的參與提供了更多機會，並符合台灣「新南向政策」的宗旨，該政策旨在深化台灣與該地區的戰略聯繫。

然而，儘管「新南向政策」戰略意圖已實施十年，但台灣在該地區的影響力至今仍然有限。台灣與該地區國家的關係主要集中在人文交流和經濟合作上，尤其是在農業領域，而對更廣泛的戰略影響和存在感的溢出效應則較為有限。因此，該地區不斷擴大的半導體產業議程，為台北在東協內獲得更穩固的地位提供了及時的契機。

台灣與東協各國合作的關鍵切入點在於三個面向：在建構穩健的半導體生態系統方面開展合作，分享專業知識；促進技術轉移；以及支持整個產業高技能人才的培養。這三個面向均列於東協半導體產業合作架構（AFISS）的優先事項之中。

台灣在發展強大的半導體生態系統方面累積豐富的經驗，包括建立科學園區，為東協國家提供了可參考的具體模式。這些經驗可以分享教訓和最佳實踐，幫助東協區域各國根據自身國情進行調整。

台灣的經驗不僅限於關鍵基礎設施的建設，還包括研究中心、配套機構的建設、人才和人力資源的培養，以及適合資本密集產業的營商環境和融資機制。借鏡台灣的模式及其成功經驗，可以為各國提供新的視角，確保它們也能發展出可持續且具韌性的半導體生態系統。此外，技術轉移和人才培養也可成為經驗豐富的台灣與東協國家建立更緊密聯繫的切入點。

台灣如今已確立其在先進半導體領域的領先地位。相較之下，大多數東協國家才剛起步發展半導體產業。這為台灣提供了空間，使其能夠在不損害自身競爭優勢的前提下，透過技術和知識轉讓，為價值鏈中相對欠發達的環節提供支援。

此外，能力建構措施和對培養技能人才的支持也至關重要，並可能對該地區半導體產業技能人才儲備仍然相對有限的國家產生深遠影響。

台灣過去幾年在該地區的參與並不穩定。隨著東協更加關注半導體產業，台灣擁有一個明確的機遇，可以介入其中，加強與該地區各國的聯繫，並建立有意義的夥伴關係。然而，成功與否將取決於台灣能否持續參與，充分發揮其行業專長，貫徹落實其新南向政策，並加強其在該地區的影響力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法