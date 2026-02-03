發薪日翻車現場 ! 55歲經理藏「不能說的秘密」泣訴減薪殘酷現實

日本導入「管理職屆齡卸任」的企業約占30%，導致薪水和退休金都會同步減少。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多日本企業有著「管理職屆齡卸任」的制度， 意味著中高階主管到一定年紀後，就會退居二線，或是降調為非主管職或轉任專業技術職，薪水也將會隨著職務變動。

日媒指出，一位年薪850萬日圓（約新台幣172.4萬元）的55歲資深經理，因為管理職被卸任，為了不想讓家人知道這間是，他努力隱藏了一整年的，但這件「秘密」卻在發薪日被曝光，讓家中長年維持的平靜瞬間失衡，也把50多歲職涯轉折的殘酷現實，赤裸裸攤在眼前。

據報導，A先生的妻子在每月25日都確認丈夫薪水是否入帳；突然某一天，她看見手機螢幕上的金額驚覺數字不對、少得太多了。正是這個小小的異樣，揭開了丈夫默默隱瞞了一整年的真相。

據報導，A先生任職於一家專業商社，年輕時年收入只有300多萬日圓（約新台幣60.8萬元），隨著年資累積、收入也逐年上升，最終坐上了部長的位置，54歲的年薪來到850萬日圓、加上獎金，在公司裡是相當不錯的待遇。

但，這條一路向上的薪資曲線，卻在「管理職屆齡卸任」時間到來而戛然而止。

據報導，A先生公司的政策是，只要年滿55歲，管理職就必須卸下職務，回到一般員工身分。除了役職津貼不再發放，獎金計算基礎也隨之下修，結果A先生年收入預計縮水40%，現實相當嚴峻。

但A先生並非毫不知情。在54歲時，他曾被人資部門約談，拿著資料詳細說明未來的職務與薪資變化，但他始終沒有把這件事告訴妻子，主要原因是不想讓她失望，也不願承認自己在公司已經「走下坡」，各種情緒交織在一起，讓他選擇沉默，沒想到一拖就是一年，直到心藏的秘密被曝光。

當妻子把手機遞到他面前，螢幕上是銀行的入帳明細，A先生終於坦白被降薪的原因，是「管理職屆齡卸任」。妻子表示，無法理解這麼重要的事不早點說，本以為至少到60歲之前，家裡收入會緩步增加，沒想到現實卻突然急轉直下。

主要是家中孩子才剛上大一，教育費至少還要3年，房貸也尚未繳清。此外，A先生年收入下滑，未來65歲領取的年金金額也勢必受到影響。A先生這才意識到，妻子真正生氣的並不是「賺得變少」，而是「被隱瞞」，只能生氣的盤算，該如何增加打工時數，並節省支出，努力替家計找出路。

A先生直言，由於他死守自尊、一直逃避現實，沒有早點和妻子商量，若提早準備也許結果會完全不同。

根據調查，日本導入「管理職屆齡卸任」的企業約占30%，許多公司在55歲前後就開始實施，失去職稱與津貼，其收入減少10-30%並不罕見，甚至有人接近腰斬。對距離法定退休年齡還有好幾年的上班族而言，這不只是經濟壓力，更是心理上的巨大落差，等到60歲進入再雇用制度，收入往往還會再往下修。

專家指出，50多歲正是職涯的高峰與下坡交會的時刻，選擇調整心態接受現實、尋找副收入，還是透過進修與人脈轉換跑道，關鍵都在於是否「夠早開始準備」。A先生的故事提醒了許多人，真正讓家庭陷入危機的，往往不是制度本身，而是面對轉折時的沉默與逃避。

