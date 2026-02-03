台美矽盛世宣言簽成 工商協進會肯定：台美高層經貿互動重要指標

「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」落幕，經濟部長龔明鑫報告台美雙方未來合作領域。（記者羅沛德攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫今宣布，上月27日與美國國務院次卿海柏格（Jacob Helberg）完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）並簽署《矽盛世宣言》。工商協進會對此表示肯定與支持，並感謝經貿談判團隊的努力，工商協進會認為，本次對話不僅是川普總統就任後台美高層經貿互動的重要指標，更精準對接全球AI浪潮與供應鏈重組趨勢，為台灣企業拓展全球市場注入新動能。 工商協進會也重申，盼儘速推動台美對等貿易協定（ART）的簽署，確保台美供應鏈持續穩定發展。

工商協進會指出，本次會議是2020年首屆 EPPD 以來主談人首度實體對談，其指標意義重大。美方相關部會官員踴躍出席此次會議，足見其對台灣經濟安全地位的高度重視。工商協進會認同「台海和平穩定攸關全球經濟安全」之共識，這將有助於國際資金與技術持續駐留台灣，穩定產業長遠經營環境。

請繼續往下閱讀...

工商協進會認為，本次對話精準聚焦台美產業的互補優勢。首先，雙方推動正體中文語料庫在AI模型的應用，將有助於台美企業在可信賴 AI 與先進機器人領域深度媒合。同時，透過 Green UAS 國際認證與低軌衛星合作，台灣無人機與通訊產業將加速切入美方市場，打造安全、可靠的先進科技供應鏈。此外，雙方在關鍵礦物與第三國區域投資的合作，也為台灣企業全球布局提供了更具實質韌性的戰略活路。

工商協進會強調，雙邊經濟合作中提及「儘速解決雙重課稅問題」是廣大會員廠商的共同殷切期盼。唯有建構更友善的賦稅環境與投資審查機制，才能真正落實高科技人才的雙向流動與技術升級，讓台美投資合作由單點轉向全面爆發，並儘速推動台美對等貿易協定（ART）的簽署，確保台美供應鏈持續穩定發展。

工商協進會期待台美雙方能持續透過此一穩健機制，深化雙邊合作，共同建構韌性、透明且可信賴的全球供應鏈，讓台灣持續維持不可或缺的戰略合夥人地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法