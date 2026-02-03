陳其邁強調扣件為「工業之米」 市府推雙補助計畫

高雄市市政會議，邀請專家分析美國對等關稅。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁今（3）日主持市政會議，針對美國「對等關稅」政策，及鋼、鋁、銅與其衍生品適用232條款50%關稅，對高雄扣件等出口導向產業可能帶來的影響，他強調扣件被喻為「工業之米」，高雄更是台灣扣件及金屬製造的重要聚落，籲中央爭取輸美關稅優惠，市府也將推出雙補助計畫，參加國外展會，個別企業最高補助17萬、工商團體組團最高補助200萬。

陳其邁指出，行政院日前公布台美關稅談判總結，確認對等關稅15%不疊加，並成功爭取半導體及其衍生品、汽車與航空零組件等多項232關稅最優惠待遇，不僅對台灣高科技與先進製造產業發展帶來正面助益，也讓傳統產業得以與日、韓及歐盟站在相對公平競爭起跑點。

陳其邁強調，扣件被喻為「工業之米」，是製造業不可或缺的關鍵元素，高雄更是台灣扣件及金屬製造的重要聚落，市府將持續爭取更多傳統製造及扣件產品納入有利條件，同時引導產業加速升級轉型，朝向高值化、數位化與低碳化的「雙軸轉型」方向發展。

為協助受關稅影響業者進行升級轉型、拓展海外商機，陳其邁於會中宣布，市府將陸續推出「輔導產業升級轉型補助計畫」及「協助拓展國際多元通路計畫」。受影響業者可透過升級轉型補助計畫，加速導入數位工具與智慧製造應用，朝高值化產品發展；並藉由拓展國際多元通路計畫，參與國際實體展會，分散單一市場風險；兩項計畫將於議會完成預算審議後，公告實施。

高市經發局長廖泰翔表示，高雄扣件產業在全球供應鏈中具關鍵地位，本次專案計畫針對受關稅衝擊產業，在升級轉型補助計畫中，將依企業轉型深度與合作模式分級設計；至於拓展國際多元通路計畫，則補助業者赴海外實體展會的攤位租金及裝潢費用，個別企業最高補助17萬、工商團體組團最高補助200萬，即日起至10月31日受理申請，可洽高雄市經發局招商處07-3368333轉3358。

