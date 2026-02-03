「南京龍江公辦都更案」宏盛建設首個公辦都更案

「南京龍江公辦都更案」重建後示意圖。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕「南京龍江公辦都更案」今簽約，該案是國家住都中心簽約的第16案，卻是上市建商宏盛建設（2534）成立40年來首個參與的公辦都更案，宏盛董事長林新欽指出，該案投資金額與分回住宅銷售金額幾近打平，主要是來做社會公益的。

根據國家住都中心資料，該案基地分為三塊，集中在龍江路、長春路的巷內，近捷運南京復興站、土地面積約1203坪，預計興建地上21層、地下4層住宅大樓，規劃有192戶住宅，其中住都中心分回83戶，未來將全數做為婚育宅，宏盛建設則分回大約31%、總銷推估約33億元。

該案預計2031年完工，1、2樓預計規劃為托嬰、醫療保健及商業等設施，4樓以上則為住宅。

國家住都中心董事長花敬群表示，公辦都更案在正式招商前，政府會先行承擔風險，協助地主進行意願整合，並完成前期安置規劃，而今年國家住都中心預計將再推出8案公辦都更案招商。

對於目前房市氛圍，林新欽指出，仍處於停滯狀態，尤其央行並沒有進一步的鬆綁措施，而且缺工問題仍在，又碰上土方問題，整體來說腳步會放緩一點。

