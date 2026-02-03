從加油站員工到當上CEO！她如今掌管營收破316億公司 親曝翻身心路

Shirin Behzadi在18歲逃亡美國，並在加油站工作，如今成為公司CEO。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一名在18歲隻身逃離伊朗的年輕女子，曾在美國加油站工作，卻在數十年後，竟一路翻身，成為年營收超過10億美元（約新台幣316億元）企業的執行長。她的人生軌跡，橫跨革命、流亡、貧困與企業高層，成為美國移民奮鬥史中極具成功的案例。

美媒報導，Shirin Behzadi出生於伊朗，童年原本平靜，卻在伊朗革命爆發後急轉直下，她在15歲時僅因「持有一本書」遭革命衛隊逮捕。17歲高中畢業後，父母意識到局勢已無法挽回，要求她立刻離境。母親陪同她前往土耳其，隨後她獨自前往美國，展開完全陌生的人生。

由於正值伊朗人質危機後，美國對伊朗移民審查嚴格，Shirin Behzadi靠學生身分取得簽證入境。無法負擔私立大學學費的她，轉學至州立大學，同時為了生存，在加油站擔任收銀員。她的工作地點設有防彈玻璃，孤獨、危險又漫長的班表，常常只有她一人承擔。

即便如此，她從未放棄對未來的想像。她曾在加油站替自己印製名片，堅信「總有一天，我會經營一家大型企業」。大學畢業後，她進入會計師事務所，卻在升遷過程中意識到，若想真正成為企業領導者，必須跳脫專業框架，深入營運核心。

Shirin Behzadi轉戰企業營運部門，先後擔任財務長與執行長，最終領導居家服務加盟商Home Franchise Concepts，成功完成私募基金整合。2019年卸任時，公司年營收已達10億美元（約新台幣316億元），旗下加盟體系遍布全美，加盟主超過1700家。

回顧人生，Shirin Behzadi形容逆境並非阻礙，而是一種迫使人成長的力量。從革命、移民到企業經營，她始終強調「關懷他人」是自己最核心的價值。無論是在職場或家庭，她相信，正是那些看似殘酷的困境，塑造了後來的自己。

