宜蘭推2週准建照 不到一年56案受惠

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣近5年建造執照申辦許可近5千件，去年3月推動「投資宜蘭‧2週准照」政策後，加速工廠建築審理流程，包括知名薛長興等企業計56案受惠，新年度更擴大委託宜蘭縣建築師公會協審範圍，納入10層以下集合住宅及工廠類建築。

宜蘭縣府建設處統計，2021年至2025年建造執照許可合計4953件、使照4289件，申報開工及勘驗1萬6257件，近2年建案多為集合住宅，因此有建、使照數下降，但建造戶數、開工勘驗數微幅上升趨勢。

針對建築施工安全及爭議，去年12月經縣議會3讀通過「宜蘭縣建築物施工中損壞鄰房爭議事件處理自治條例」，引入第三方專業鑑定制度，並規範地下層開挖施工前鄰房鑑定標準，未來除可降低施工風險外，也能妥善處理鄰房爭議。

宜縣府建設處表示，去年3月起實施「投資宜蘭・2週准照」政策，於特定範圍內加速工廠建築許可審理流程，協助產業投資落地，目前有56案受惠；同年6月起推動「危老重建・快速通關」措施，採2週審查機制，加速危險老舊建築物重建，也有16案受惠。

建設處指出，今年度再擴大委託宜蘭縣建築師公會協審範圍，納入10層以下集合住宅及工廠類建築，並研議簡易室內裝修申請及審查機制，同時會持續推動建照全面2週審查及建、使照30日內審查核准等，加速建築許可審理進度。

