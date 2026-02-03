6旬高管領500萬爽退休 卻因「1決定」人生慘翻車、存款全蒸發

日媒以真實案例揭示，退休族應及早為支援孩子設上限，以免老後資金枯竭。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人在退休後都仰賴退休金與年金作為生活支柱，然而，卻仍可能出現無法完全掌控的變數。日本一名男子領取2500萬日圓（約新台幣501萬元）退休金，原本以「60歲退休、房貸清空、退休金充足」自認人生勝利組，卻在10年後存款幾乎耗盡，原因不是揮霍，而是孩子的長期資助，使他不得不精打細算、削減生活開支。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，佐藤和男（70歲，化名）是東京一家中型製造企業的銷售經理。他60歲退休，將領取的2500萬日圓（約新台幣501萬元）退休金留作「應急基金」，他與妻子每月合計僅靠自己的年金20萬日圓（約新台幣4萬元），加上妻子月領9萬日圓（約新台幣1.8萬元），共29萬日圓過生活（約新台幣5.8萬元）。

退休時，他已累積了足夠的存款，且房貸早已還清，表面看來老後生活應該安穩。在許多人因退休後收入不穩而繼續工作的大背景下，能在60歲退休後選擇「完全退休」，可說是人生勝利組。然而，佐藤先生卻從未因此鬆懈。

他說「退休後，我過著量入為出的生活。賣掉車子、減少外食，夫妻兩人的生活費控制在每月20萬日圓內。我徹底節省，也為老後做好準備。」然而，退休10年後，儘管生活緊縮，當初的退休金2500萬日圓幾乎已經花光。

主要原因是對長女的長期資金援助。10年前，長女離婚，獨自扶養孩子。為了幫助女兒，佐藤先生曾建議她搬回父母家，但長女希望孩子能留在原學區，最終全家仍住在原有的公寓。長女單獨扶養兩名孩子又要付房租，經濟壓力顯而易見。因此，佐藤全額代繳每月15萬日圓（約新台幣3萬元）房租。

佐藤先生表示，打算持續支援長女直到幼兒義務教育結束。迄今，他對長女的援助總額已達1800萬日圓（約新台幣361萬元）。此外，他也為了公平，對次女及其孩子提供相應的支援。他說「原本當作備用的退休金幾乎花光，原本自認穩固的老後生活也如眼前所見。我曾以為自己是人生勝利組，但事實並非如此。」

佐藤先生雖將生活費控制在每月20萬日圓，但通脹使得這筆錢能購買的內容逐漸縮水。同時，對長女家庭的援助支出也隨之增加。為維持家計，他不得不更嚴格削減固定費用，例如取消固定電話、檢視保險等，選擇一次執行即可長期受益的措施。

即使仔細規劃退休生活，也難免遇到意外事件。專家建議，主要應考慮2個方向，持續的物價上漲以及家族經濟援助。專家建議，應及早為支援設上限，以免父母老後資金枯竭，反而讓子女在未來承擔更大負擔。

