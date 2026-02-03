北市產發基金申請減少 議員憂景氣變差籲正視

台北市產發局設有產業發展基金提供相關津貼補助，不過市議員李明賢發現，近年申請數量減少。公司示意圖。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市產業發展局設置產業發展基金，提供相關補助鼓勵新創產業。但台北市議員李明賢發現，近年申請數量有減少趨勢，呼籲市府要正視此現象。產發局回應，因基金餘額逐年下降，在有限資源下，自2021年起提高審查標準；此外，2023年推出新創三箭、2024年每年編列2億元挹注基金，今年更編列2.5億元基金補助預算，補助件數、金額有逐漸增加。

李明賢指出，「台北市產業發展基金」提供投資獎勵補貼及研發、品牌、育成、創業等創新計畫補助，凡台北市公司或商業符合資格皆可申請。但是調閱申請件數，2021年前，都有約200多件申請；在此之後卻變得愈來愈少，還有單年不超過百件。

請繼續往下閱讀...

李明賢說，申請件數與金額的下滑，是不是代表景氣堪憂？市府應妥善研究減少原因，研判是否北市創新或投資環境問題。

產發局說明，「台北市產業發展獎勵補助計畫」提供創業、研發、品牌、育成等創新補助

及獎勵補貼等多項資源，新創團隊申辦情形踴躍，2015年至2020年申請及核准件數皆呈現明顯成長，這導致基金餘額逐年下降。鑑於基金餘額有限，自2021年起透過「提高審查標準擇優補助」及「強化預算額度掌控」等作法改善基金財務狀況。

產發局說，2023年推出新創三箭，資金面新增「創新加速」 、「主題式研發」及「新創拔尖」等補助項目。補助金呈逐年成長，相較2022年補助1.19億元已有明顯提升。統計2023年至2025年11月底止，產業發展獎勵補助計畫已核准345案、補助金額5.6億餘元，超過8成補助案件為成立8年以下的新創企業，對於新創業者提供相當資源協助。

