為小孩提前規劃 帳面落差1.2億元也要賣掉「帝寶」21樓

「仁愛帝寶」的21樓將底價設在6.5億元，短時間內不會再更動，不過，卻標註可以來議價。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕昔日最貴豪宅「仁愛帝寶」的21樓，歷經連續三次標售，最終都因無人投標而流標作收後，決定就將底價設在6.5億元，短時間內不會再更動，不過，卻標註可以來議價。

台灣金服指出，這段期間的確有潛在買家上門看屋，也有人出價，甚至有潛在買家每坪出到200萬元，但總價卻只有5億元出頭，價格與屋主預期有相當落差。

根據台灣金服公告，21樓目前底價為6.5億元、坪數約316.43坪（包括4個車位、約54坪），若一個車位價格為500萬元，扣除車位坪數與價格後，拆算每坪底價約240萬元，對比當初屋主以7.75億元在法拍市場承受該房產，其實已經是打了84折，帳面上出現超過1.2億元的落差。

據悉，屋主還住在裡面，但已屆高齡，擔心子孫若後續繼承該豪宅後，取得成本以房屋評定現值計算，未來要再轉售，可能面臨龐大的稅額，因此，提前規劃出售該房產。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，過去不管是法院拍賣或是台灣金聯、台灣金服標售，都是設定底價之後讓投標人往上加價，最後價高者得，投標人出價不得低於底價，但如果沒有投標人出價或出價都低於底價，則是為流標，待重新修正底價之後，再行上架進行下一輪的標售。

議價方式可提高成交機率

然而實際狀況是，部分底價設定偏高，或是商業條件不明確，甚至是市況下行，引發市場人人有興趣、個個沒把握，不敢貿然進場，不但造成債權人的損失，也讓市場機制無法有效運作。現在補充了議價條款，可以活化整個市場動能，尤其是時空背景劇變下，豪宅價格評估、貸款條件、持有成本、預期價格都大不如前。這次金服的調整，是因應市場需求，也間接反映豪宅市況，順利賣掉的機率大增。

房產業者指出，若以每坪200萬元推估，該戶成交總價可能落在5.2億至5.3億元間，與底價又再多出超過1億元的價格落差，因此，推測6億元的成交機率會高一些。

