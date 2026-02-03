華許風暴降溫、股市回穩！新台幣小貶2分、中午暫收31.61元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場逐漸消化所謂「華許風暴」，隨美股回穩，台股今早跳空開高，大盤指數重返32000點，新台幣兌美元匯率則還在消化外資前一日賣超，不過出口商年底拋匯需求也逐漸升溫，使台幣貶值壓力較前一日大幅減輕，中午暫時收在31.61元、小貶2分，台北外匯經紀公司成交量7.59億美元。

美國總統川普在上週宣布提名聯準會（Fed）前任理事華許出任下一任聯準會主席，引爆金融市場「華許風暴」，在美元大舉反彈下，週一主要亞幣全面拉回，不過美國ISM製造業PMI大好，創3年新高，激勵美股四大指數同步收紅，美元指數雖一度攻高至97.73，但今早又回到97.5附近。

在美元反彈力道減弱下，主要亞幣也紛紛回穩，尤其前一日貶幅最大的日圓、韓元。其中，日圓兌美元匯率早盤回到155附近、人民幣離岸價甚至回升至6.93兑1美元價位。

新台幣匯價昨日盤中一度重貶逾2角，尾盤央行進場穩匯下，貶勢收斂，今早以31.61元、貶值2分開出，盤中最高升抵31.575元、最低見到31.626元，區間縮窄，且多數時間在31.62元附近整理，能否隨台股同步收紅，午後還需觀察外資動向。由於農曆春節封關日將至，在台股處於高檔下，接下來將考驗投資人、法人是否有意願報股過年。

