可跑64萬公里！老技師曝12款「超耐操神車」 豐田、本田並列第1

老技師曝12款「超耐操神車」，可跑64萬公里，豐田、本田並列第1。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕大多數人認為汽車行駛20萬英里（約32.2萬公里）已很了不起，但如果行駛里程翻倍呢？美媒報導，資深修車師傅表示，豐田、本田、速霸陸、福特與現代汽車，旗下共12款車，只要保養得當，不需更換發動機和變速箱，也能跑40萬英里（約64.4萬公里），在5車廠中，又以豐田與本田最狂，各拿下4款車，並列第1。

《Gobankingrates》報導，JustAnswer汽車專家派爾（Pyle）表示，「所有汽車都能行駛到40萬英里甚至更多，但很多車都需要更換動力系統，這意味著要更換引擎和變速箱，而且可能不只1次」。

請繼續往下閱讀...

不過，以下5個汽車品牌旗下共12款車，只要保養得當，即使發動機和變速箱沒有更換，也能在原廠保固期內行駛到40萬英里。

豐田（Toyota）車型

派爾表示，豐田汽車的可靠性口碑並非只是行銷噱頭，如Avalon、Tacoma、Sienna和Sequoia四款車經常出現在高里程名單上，因為它們的引擎和變速箱設計注重的是耐用性而非極致性能。

Tacoma 皮卡車以其耐用性而脫穎而出，而 Avalon 轎車則為那些喜歡轎車而不是卡車的人提供了舒適的長途駕駛體驗。

本田Accord、Pilot、Odyssey 和Civic上榜。（路透）

本田（Honda）產品線

本田車型則有「Accord、Pilot、Odyssey 和Civic」。Accord和Civic擁有數十年的超高里程記錄。 Pilot 和Odyssey則代表了本田打造耐用大型車輛的能力，這些車輛能夠承載家庭出行數十萬英里。

福特主力車型（ Ford’s Workhorses）

「福特F150 和Expedition，」派爾說道，福特的主力車型是卡車。考慮到F-150的受歡迎程度以及許多工作用車行駛里程數很高，將其納入評測範圍是合理的。 Expedition與F-150共享大部分動力系統，因此也具有類似的耐用性。

速霸陸的4輪驅動冠軍（Subaru’s All-Wheel Drive Champion）

派爾認為「Subaru Outback」是Subaru旗下最出色的車型。Outback 的4輪驅動能力和實用設計使其深受長期持有車輛的車主歡迎。

現代汽車（Hyundai）

Hyundai 的伊蘭特（Elantra）這個選擇可能會讓一些人感到驚訝，但與早期車型相比，新款現代汽車的可靠性已經大大提高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法