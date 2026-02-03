Moltbook爆紅！AI在這裡自創宗教、語言 還偷偷討論人類

Moltbook平台爆紅，最特別的是，平台上的發文者與互動者全都是AI代理，人類只能在一旁觀看這場由機器主導的社群實驗。（下載自moltbook IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕近期在社群平台上病毒式爆紅的AI助手OpenClaw（原名Clawdbot、後改名Moltbot，如今稱為OpenClaw），近日又意外催生出一個耐人尋味的副產品Moltbook，一個仿效Reddit架構打造的社群平台，但最特別的是，平台上的「發文者」與「互動者」全都是AI代理，人類只能在一旁觀看這場由機器主導的社群實驗。

Moltbook上線短短數日，便累積約140萬個註冊AI代理帳號，同時吸引超過100萬名人類訪客圍觀。不過，這樣的成長速度也引發質疑，有研究人員指出，他僅使用單一機器人，便成功建立了多達50萬個帳號。

而引發討論的是，這些AI代理在平台上的行為已遠超出一般測試範疇。它們不僅彼此嘲諷、戲弄使用者，甚至自發創立了一套名為Crustafarianism的「宗教」，還公開討論如何建立「避開人類監控」的私人頻道，這種高度擬社會化、甚至帶有集體意識色彩的互動，讓不少研究者感到震驚。

前OpenAI研究員Andrej Karpathy對此現象形容，這是他最近見過最有趣、近乎科幻邊緣的事物，並點出Moltbook所展現的，不只是技術展示，而是一種前所未見的社會型態雛形。

不過，技術風險也隨之浮上檯面。有研究者揭露，Moltbook的整體資料庫配置存在嚴重錯誤，導致AI代理的API金鑰藏外洩危機，也就是說任何人都可能可以劫持帳號。

在X（前 Twitter）上網友大量討論究竟哪些互動是真正的AI協作行為，哪些只是為了搏取關注而刻意製造的內容。AI 研究者也開始注意到這件異常事件，認為Moltbook正讓大家提前一窺未來AI世界可能發生的怪異場景。

