焦點股》聯發科：法說會行情提早發動 有望再戰新高

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）將在明天召開法說會，雖然記憶體價格飆漲、台積電（2330）先進製程漲價加劇手機晶片成本壓力，但聯發科積極發展AI ASIC（客製化晶片）業務，同時也與輝達展開多項合作，今日聯發科股價隨著台股反彈轉強，法說會行情提早發動，法人指出，聯發科成功拿下Google AI ASIC訂單，法說會重點將是AI ASIC前景展望，以及是否還有其他新的專案確認。

截至11:33分左右，聯發科股價大漲4.99%，暫報1790元，成交量約6939張。

聯發科操刀Google TPU「v7e」AI ASIC，隨著Gemini 3爆紅，聯發科不僅接到Google追單，法人圈傳出聯發科在Google再下一城，有望打敗博通，進一步取得Google下一代2奈米TPU「v8e」訂單，比前一代規格翻倍，聯發科營收有望呈現跳躍式成長。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行對旗下AI ASIC業務前景信心滿滿，在上次法說會上修2028年AI ASIC的市場規模至少500億美元，聯發科目標就是拿下10%至15%的市占率；聯發科即將在明日召開法說會，屆時AI ASIC業務展望為最關鍵的觀察重點。

