自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》聯發科：法說會行情提早發動 有望再戰新高

2026/02/03 11:52

聯發科將在明日召開法說會。（記者卓怡君攝）聯發科將在明日召開法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）將在明天召開法說會，雖然記憶體價格飆漲、台積電（2330）先進製程漲價加劇手機晶片成本壓力，但聯發科積極發展AI ASIC（客製化晶片）業務，同時也與輝達展開多項合作，今日聯發科股價隨著台股反彈轉強，法說會行情提早發動，法人指出，聯發科成功拿下Google AI ASIC訂單，法說會重點將是AI ASIC前景展望，以及是否還有其他新的專案確認。

截至11:33分左右，聯發科股價大漲4.99%，暫報1790元，成交量約6939張。

聯發科操刀Google TPU「v7e」AI ASIC，隨著Gemini 3爆紅，聯發科不僅接到Google追單，法人圈傳出聯發科在Google再下一城，有望打敗博通，進一步取得Google下一代2奈米TPU「v8e」訂單，比前一代規格翻倍，聯發科營收有望呈現跳躍式成長。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行對旗下AI ASIC業務前景信心滿滿，在上次法說會上修2028年AI ASIC的市場規模至少500億美元，聯發科目標就是拿下10%至15%的市占率；聯發科即將在明日召開法說會，屆時AI ASIC業務展望為最關鍵的觀察重點。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財