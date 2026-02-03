不用大學文憑！10大高薪工作曝光，年薪上看336萬。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕人們很容易認為，大學學位是獲得高薪工作的必要條件，然而，4年制大學學位並非通往高薪穩定職業的唯一途徑，有許多無需大學學歷藍領工作，不但薪水高，且未來就業成長率也持續成長，根據Resume Genius研究揭露10大無需大學學歷，年薪至少163萬起，而最高則上看336萬。

《Gobankingrates》報導，根據皮尤研究中心數據，只有4分之1的美國人認為擁有4年制大學學位對於找到高薪工作非常重要或極為重要。

對於考慮從事無需大學學歷的藍領工作的美國人來說，選擇合適的職位至關重要。

履歷專家公司Resume Genius職業專家索托表示，「我們看到市場對技術嫻熟的藍領專業人士的需求激增，數據顯示，雇主願意為他們的技能支付更高的薪酬，在10大高薪工作中，有9個職業其收入最高的10%從業者年薪可達6位數，預計未來十年的所有這些工作都將持續超過6位數。

在決定上大學之前，請考慮這是否符合你的職業抱負，以及你是否能在藍領工作中獲得更大的發展機會。探索培訓計畫或學徒計畫可以幫助你確定藍領職業是否適合你，並為你通往更高收入和職業發展的道路奠定基礎。

以下是Resume Genius最近的1項研究列出了10大無需大學學歷、薪資最高且發展迅速的職業。

電梯及手扶梯技術員

年薪中位數：10萬6580美元（約新台幣336.79萬）

就業人數：2萬4200個

預計就業成長率 （2024-2034年）：5%

教育程度：高中畢業或同等學歷

電力線路安裝及維修人員

年薪中位數：9萬2560美元（約新台幣292.49萬）

就業人數：12萬7400個

預計就業成長率 （2024-2034年）：7%

教育程度：高中畢業或同等學歷

飛機航空電子設備機械師與技術員

年薪中位數：7萬9140美元（約新台幣250.08萬）

就業人數：16萬800個

預計就業成長率 （2024-2034年）：5%

教育：專上非學位證書（FAA 批准的課程）

鐵路工人

年薪中位數：7萬5680美元（約新台幣239.15萬）

就業人數：7萬7900個

預計就業成長率 （2024-2034年）：1%

教育程度：高中畢業或同等學歷

固定式鍋爐工程師和鍋爐操作員

年薪中位數：7萬5190美元（約新台幣237.6萬）

就業人數：3萬3300個

預計就業成長率 （2024-2034年）：2%

教育程度：高中畢業或同等學歷

工業機械技工

年薪中位數：6萬3510美元（約新台幣200.69萬）

就業人數：53萬8300個

預計就業成長率 （2024-2034年）：13%

教育程度：高中畢業或同等學歷

水管工、管道安裝工和蒸汽管道安裝工

年薪中位數：6萬2970美元（約新台幣198.99萬）

就業人數：50萬4500個

預計就業成長率 （2024-2034年）：4%

教育程度：高中畢業或同等學歷

風力渦輪機技術員

年薪中位數：6萬2580 美元（約新台幣197.75萬）

就業人數：1萬3600個

預計就業成長率 （2024-2034年）：50%

教育：專上非學位證書

電工

年薪中位數：6萬2350美元（約新台幣197.02萬）

就業人數：81萬8700個

預計就業成長率 （2024-2034年）：9%

教育程度：高中畢業或同等學歷

太陽能光電（PV）安裝商

年薪中位數：5萬1860美元（約新台幣163.88萬）

就業人數：2萬8600個

預計就業成長率 （2024-2034年）：42%

教育程度：高中畢業或同等學歷

