貴金屬與加密市場崩盤 羅伯特清崎：市場打折 是入場好時機

羅伯特清崎（圖右）認為現在是金融資產市場打折時候，他正拿著現金等著，準備開始買更多打折的黃金、白銀和比特幣。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近來貴金屬以及加密貨幣市場受到宏觀經濟不確定性、資金流向變化，以及市場情緒快速反轉等多重因素影響，價格走勢劇烈震盪。對此，理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，認為現在是金融資產市場打折時候，他正拿著現金等著，準備開始買更多打折的黃金、白銀和比特幣。

羅伯特清崎週一（2日）在社交平台X發文，指富人與窮人的差別，就是在沃爾瑪（Walmart）在打折時，窮人會蜂擁而入，不停地買、買、買；然而，當金融資產市場在打折，也就是所謂的崩盤時，窮人會恐慌拋售逃跑，而富人則會衝進去，不停地買、買、買。

請繼續往下閱讀...

羅伯特清崎稱，黃金、白銀和比特幣市場剛剛崩盤，也就是「打折」了，他正拿著現金等著，準備開始買更多打折的黃金、白銀和比特幣，並詢問其讀者粉絲會打算怎麼做？

羅伯特清崎發文一出，引發網友討論，有網友表示「我趁低買了一些。」、「市場回檔時，精明的投資者會從中獲利。富人們此刻正在買進下跌的資產。」、「我完全同意羅伯特的觀點。基本原則沒有改變。不能讓情緒左右你的判斷。」、「我也準備了現金，要囤貨。」、「利用恐懼進行購買是最古老的財富騙局，窮人的思維看到的是損失，富人的思維看到的是機會。」。



但也有些網友不以為意，稱「富人不會幫助窮人，窮人才會幫助富人。這就是差別」、「事實是，富人擁有資產，窮人擁有貶值的物質財富。」、「理論上沒錯，但前提是你手邊有充裕的資金和十足的信心。大多數人被迫拋售是因為過度擴張。這才是真正的差別。」、「我不看好金銀價格的上漲趨勢。它們目前仍處於歷史高位，不可能繼續上漲，正在穩定下來。現在買金銀簡直是瘋了，早該入場了。」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法