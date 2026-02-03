Netflix首度自韓國全球直播！鎖定BTS 3/21回歸演唱會引爆全球話題

BTS將於2026年3月21日舉辦《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》，並於Netflix獨家全球同步直播。（翻攝自IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Netflix與HYBE今（3）日共同宣布，BTS將於2026年3月21日舉辦《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》，並於Netflix獨家全球同步直播；同時，紀錄片《BTS：天團回歸》將於3月27日上線，帶領觀眾深入見證BTS再度集結的感人歷程。

這場歷史性演出將於首爾象徵性地標「光化門」舉行，慶祝BTS全新正規專輯《ARIRANG》的發行，演出時間定於台灣時間3月21日晚間7點（韓國時間晚間8點），由Netflix首次自韓國向全球直播，標誌著其直播版圖的重大擴張。

這也是七位成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與Jung Kook，全員退伍後首度以完整陣容舉辦現場演出，揭開睽違多年的全球回歸序幕。

本場演出由知名導演Hamish Hamilton執導，監製陣容包括HYBE、BIGHIT MUSIC、Guy Carrington等，並由製作公司Done + Dusted操刀。活動為售票制，詳細票務資訊將於日後公布。

此外，3月27日，Netflix將全球獨家上線長篇紀錄片《BTS：天團回歸》，由紀錄片名導Bao Nguyen執導，並由This Machine、HYBE共同製作。該片深入記錄BTS回歸歷程，帶來極為私密、感人的視角，不僅聚焦新專輯的誕生，也回顧七位韓國少年蛻變為世界天團的動人歷程。

自2013年出道以來，BTS建立起全球最具凝聚力的粉絲社群。在完成兵役後，七人於洛杉磯重聚，再次共同創作音樂。這部紀錄片不僅是對BTS過去十年的總結，更是對未來旅程的展望。

