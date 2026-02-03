買車不用殺價！他買Toyota RAV4「秀出Costco會員卡」 直接省下37萬

Costco透過「好市多汽車計畫」（Costco Auto Program），與特定經銷商合作，為會員提供已事先談妥折扣的全新與二手車價格。圖為Toyota RAV4。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）為會員提供多項服務優惠，不過很少會員知道的是，美國Costco有所謂的「好市多汽車計畫」（Costco Auto Program），Costco透過該計畫，與特定經銷商合作，為會員提供已事先談妥折扣的全新與二手車價格，會員在買車時，就可以得到更優惠的價格。美國一名男子里夫斯（Vincent Rives）透露，他日前買了一台豐田（Toyota）RAV4 Hybrid，該車款標價為 48540 美元（約154.4萬元新台幣），但透過「好市多汽車計畫」，最終成交價為 36720 美元（約117萬元新台幣），直接省下11820美元（約37.6萬元新台幣）。

美國媒體《商業內幕》（Business Insider）報導，里夫斯透露，他是在去年夏天到 Costco 採買、準備離開時，偶然被一份宣傳手冊吸引目光，才第一次注意到「好市多汽車計畫」。當時他正打算買車，卻一再拖延，原因很簡單，是因為他不想面對死纏爛打的銷售人員，也不想耗上一整天在車商那裡討價還價。

里夫斯深入了解後才發現，「好市多汽車計畫」不只是少數幾個品牌的購車優惠，而幾乎直接替消費者移除了買車過程中最令人厭煩的環節。

Costco 直接和特定經銷商合作，提供已事先談妥折扣的全新與二手車價格，進入在「好市多汽車計畫」的官網，Costco 會員只要搜尋想要的車款，系統就會媒合附近有庫存的核准經銷商。接下來，就會出現已事先談定的車價，不需要討價還價，也不會上演「我去跟主管談一下」這種戲碼。

里夫斯原本想買一輛豐田 4Runner，他於是在去年 7 月使用了「好市多汽車計畫」，填完資料後，他被配對到一家當地的「授權經銷商」，並取得幾位員工的姓名與聯絡方式，後來經過聯繫，他了解到確實價格有比較便宜，但由於生活瑣事接踵而至，他也就把買車這件事暫緩，直到去年11月再度重啟。

里夫斯說，他去年11月換了新工作，開始在家遠端辦公，家庭需求也隨之改變，連帶影響了想買的車款，這次他鎖定的是 2025 年式豐田RAV4 Hybrid，這是美國最暢銷的車款之一，里夫斯當時找了附近的一家經銷商，就在路途中他才發現，這家經銷商正是7月Costco為他配對的那家經銷商。

里夫斯後來進行了試駕，準備下訂，結果業務回到現場後直接問了他一句：「你是 Costco 會員嗎？」這個問題讓里夫斯有些意外，他隨即確認自己是會員。

結果業務告訴里夫斯，由於里夫斯之前已經透過「好市多汽車計畫」被登錄在系統中，所以這輛車的價格早已確定，不可議價、不可調整，售價由 Costco 直接訂定，經銷商本身沒有任何調整空間。

里夫斯透露，他看到的該車款標價為 48540 美元，但透過「好市多汽車計畫」，最終成交價為 36720 美元，折扣幅度約 25%。

里夫斯又驚又喜，他認為用這種方式買車，就像發現了生活祕訣，於是他把此事告訴朋友也告訴家人，甚至還拍了一支 TikTok影片，分享整個購車經驗，希望能幫助正在考慮買車的人，結果影片意外爆紅，觀看次數突破 200 萬。

里夫斯坦言，那張 Costco 會員卡，真的在你意想不到的地方回本。「我想，我以後買車都會去Costco了。」

值得注意的是，儘管Costco 在全球各地都有營運，但「好市多汽車計畫」主要在美國境內和加拿大的部分地區才有提供。

Costco的「好市多汽車計畫」。（圖擷取自官網）

