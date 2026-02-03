週薪逾1.5萬！4個「超好賺」在家兼職工作曝光。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕如今生活成本高昂，你或許希望賺點外快，美媒報導，雖然遠距工作機會越來越少，但兼職機會依然很多，若你想在舒適的家中，按照自己的步調賺錢，虛擬助手、網站測試員等4個工作，平均每週工作9-19小時平等，就可輕鬆賺取500美元（約新台幣1.58萬）的外快。

《Gobankingrates》報導，你只要有1台電腦和穩定的網路連接，就可以開始工作了，以下4種可以在家工作的兼職工作以及你的預期收入。

請繼續往下閱讀...

1、虛擬助手

平均時薪：26.63美元（約新台幣842元）

平均每週工作19小時才能賺500美元

如果你天生做事井井有條，那麼做虛擬助理可能是1份很有成就感的工作。你的工作可能包括為老闆安排日程、接聽電話、安排行程以及監控電子郵件帳戶。簡而言之，你可以在舒適的家中幫別人安排1天的工作或業務日程。

這類工作通常比較靈活，因為雇主不需要全職助理。相反，他們會聘請虛擬助理來代表他們處理一些特定的任務。

2、網站測試員

平均時薪： 38.36美元（約新台幣1212元）

平均每週工作13小時才能賺500美元

公司都希望網站使用者體驗友好，這就需要網站測試員的幫助了。這類工作中，你會接到一些項目，需要你仔細檢查網站，找出其中的漏洞和其他問題。薪資因公司而異，但你每週只需花費少量時間進行網站測試，就能輕鬆賺取 500 美元。

3、網路研究員

平均時薪： 54.38 美元（約新台幣1719元）

平均每週工作9小時才能賺500美元

作為1名線上研究員，你的部分工作可能包括回答問題、研究消費者行為、審核研究報告、進行調查以及進行競品分析。薪資因公司而異，但平均每小時收入超過50美元（約1580元），每週輕鬆賺取 500 美元不成問題。

4、線上輔導

平均時薪：19美元（約新台幣600元）

平均每週工作26小時才能賺 500 美元

如果你精通某個領域，可以做線上家教老師，分享你的知識並獲得報酬。雖然平均薪資不算很高，但根據你的專長，收入可能會更高。

你可以提供一對一輔導，也可以輔導一組學生。輔導可以是定期進行的，對像是同一批學生；也可以是偶爾進行的，例如幫助他們應對考試和完成專案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法