台灣護照能去這麼多國家！網見排名笑了有「1見解」

台灣護照可免簽139個國家。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據「亨利護照指數」（Henley Passport Index）2026年護照排行，「新加坡」護照已蟬連多年世界第1，可以免簽192個國家，台灣則名列第33名，可以免簽139個國家，包含了歐洲的申根區、日本、韓國、美國、加拿大都免簽，有網友對此認為，「雖然台灣的排名不是超前面，但這個免簽數量也是很夠用了」。

根據亨利護照指數排名，新加坡連續蟬聯世界第1，可以免簽192個國家，日本、韓國並列第2名，第3名則是有丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典跟瑞士，共有186個國家免簽。

台灣護照排名第33名，可免簽139個國家。1名網友在Dcard上發文表示，台灣護照在包含歐洲申根區、日韓，此外美國加拿大都免簽，去東南亞最方便，雖然台灣護照排名不是超前面，但這個免簽數量也是很夠用了。

文章曝光後，引起許多網友討論，有網友表示，「大部分台灣人只去歐美日韓，就算免簽10國也夠用了」、、「以台灣的外交處境，有這樣的免簽數很不錯」、「會去的地方那幾國有免簽就夠了 其他的沒意義」。

也有網友針對新加坡護照第一名表示，「新加坡這幾年取代香港金融中心位置，護照國際知名度更高了」、「新加坡在某種程度上，算是亞洲瑞士」，還有網友分享「我男友是新加坡人，我們一起出國時，他常常得陪我排隊」。

