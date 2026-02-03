中國抵制沒用！日本農林水產與食品出口額再創新高

日本去年農林水產與食品出口額達1兆7005億日圓，連續13年創下新高。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相高市早苗去年11月針對「台灣有事」表態後，中國隨即以多種方式抵制，包括禁止日方水產品進口。不過，日本去年農林水產與食品出口額達1兆7005億日圓（約新台幣3453.8億元），連續13年創下新高。

據《NHK》報導，日本2025年農林水產與食品出口額，比2024年多出1934億日圓（約新台幣392.8億元），主要原因是日本食品在海外越來越受到歡迎，其中增長最多的商品是綠茶，2025年出口額720億日圓（約新台幣146億元），幾乎比2024年多了1倍。

此外，出口額增長第2多的是扇貝，2025年創下905億日圓（約新台幣183億元），比2024高出30％，這是因為越南、台灣對日本扇貝有強勁需求。

日本出口前5大國家和地區分別為美國2762億日圓（約新台幣561億元）、香港2228億日圓（約新台幣452.5億元）、台灣1812億日圓（約新台幣368億元）、中國1799億日圓（約新台幣365億元）、南韓1094億日圓（約新台幣222億元）。

不過，日本出口額沒能達到政府設定的2兆日圓（約新台幣4062億元）目標，畢竟去年除了美國總統川普展開的關稅戰之外，還有中國抵制的影響，除了禁日本水產品之外，中國自去年11月起就延緩日本清酒、食品的通關。

