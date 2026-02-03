貴金屬崩盤兇手找到了！驚傳大型機構引爆平倉潮

黃金與白銀價格出現劇烈震盪。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金與白銀價格出現劇烈震盪。分析指出，這波拋售並非僅因貨幣政策預期轉向，更可能與大型金融機構在極端行情下執行大規模平倉操作有關，成為加劇跌勢的重要推手。

綜合媒體報導，這波急殺令貴金屬短時間蒸發的名目市值估計高達數兆美元，規模罕見且令人震驚，部分分析師認為，這一系列重挫並不只是基本面壓力，而是資金結構性「現金出逃」的集中爆發。

針對此波暴跌，有一說是因美國總統提名華許（Kevin Warsh）出任下一任聯準會主席，被市場解讀為偏向鷹派、主張緊縮政策的訊號。

另有一說是，市場盛傳，在這波行情中出現了極具精準性的部位平倉行為。部分部分大型機構（例如摩根大通）在白銀價格跌至極低點時平倉並回補，使得市場瞬間觸發恐慌性拋售與連鎖性賣壓。

根據幣安（Binance）一篇文章指出，摩根大通在上週五（31日）做了一項難以讓人忽視的操作：平掉超過317萬盎司的白銀空頭合約，且全部633份交割通知在當日盤中最低價78.29美元完成結算。

這種在市場最低點大量平倉的行為非偶然，在一個「紙本白銀」規模遠遠大於實體白銀的市場結構下，任何關鍵價位的快速下壓，都可能悄然逼退多空部位、引爆清算潮，並在數分鐘內改寫市場情緒。

《Finance Magnates》報導亦提到，摩根大通等大型頭行在白銀市場正處於最低點時平倉了巨額空單，並回補合約，引發市場對是否為「系統性救市操作」的疑問。文章指出，這種部位的快速平倉在極端行情中可能放大波動，而非單純反映基本面修正。

《路透》也指出，交易所如CME Group上調保證金要求後，加劇了賣壓，迫使一些槓桿交易者被動平倉，進一步擴大價格震盪並影響市場流動性。市場觀察認為，這種因槓桿平倉引起的快速資金退出，是短時間內價格迅速下跌的重要結構性因素。

線上經紀商IG 的分析師西卡莫（Tony Sycamore）表示：「這種黃金價格的崩盤規模，是我自2008年全球金融危機黑暗時期以來從未見過的。」他指出，大量槓桿部位遭強制出清、停損連環觸發，加上恐慌性賣壓湧現，整體走勢令人聯想到當年市場陷入混亂的那些時刻。

