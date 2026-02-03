國際油價崩了！ 川普一句話嚇壞市場 原油多頭急踩煞車

國際油價週一（2日）下跌。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普表示伊朗正「認真與華府對話」，釋出與這個石油輸出國組織（OPEC）成員國緊張關係可能降溫的訊號後，國際油價週一（2日）每桶大跌逾 3 美元；同時，美元走強與氣候轉趨溫和的天氣預報，也進一步對油價形成壓力。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 3.07 美元，跌幅 4.7%，收在每桶 62.14 美元。

布蘭特原油期貨下跌 3.02 美元，跌幅 4.4%，收在每桶 66.30 美元。

伊朗和美國官員告訴《路透》，兩國將於週五（6日）恢復核談判。

川普於上週六（1月31日）向媒體表示，伊朗正「認真地進行對話」，在此前數小時，伊朗最高國安官員拉里賈尼（Ali Larijani）才表示，相關談判安排正在進行中。

川普之前曾多次警告，若伊朗不願意達成核協議，或持續鎮壓並殺害抗議民眾，美國將採取干預行動。Phillip Nova 分析師薩奇德瓦（Priyanka Sachdeva）指出，這些威脅在整個 1 月期間對油價形成支撐。

另一方面，美元也同步走強，因外匯交易員對川普提名華許（Kevin Warsh）出任下一任聯準會主席表示歡迎。美元走強，將使以美元計價的原油對使用其他貨幣的投資人而言更加昂貴。

Ritterbusch and Associates 指出，美國天氣預報轉趨溫和，也對油價構成壓力，柴油期貨因此大幅回落。作為取暖與發電用途的美國柴油期貨價格下跌逾 6%。

PVM 分析師在報告中指出，今年 1 月期間，中東緊張局勢加上美國遭遇極地渦旋，曾推動紐約期油上漲 14%，布蘭特原油上漲 16%。

隨著上述因素影響力逐漸消退，市場焦點正重新回到今年全球原油庫存可能大幅累積的普遍預期之上。

OPEC+週日舉行會議後，同意 3 月份維持原油產量不變。該組織早在去年 11 月便已決定，因季節性需求轉弱，凍結原訂於今年 1 月至 3 月期間的進一步增產計畫。

