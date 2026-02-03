傳輝達最新AI晶片被嫌棄 ! 「這1點」是原因 OpenAI正悄尋替代方案

市場穿出，OpenAI對輝達最新AI人工智慧晶片並不滿意，自去年以來一直在尋找替代方案。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，OpenAI對輝達部分最新一代AI晶片的表現並不滿意，已開始低調尋找替代方案，這項策略轉向正值OpenAI與輝達洽談投資合作之際。倘若這項動向屬實，恐讓AI熱潮中最受矚目的「金童組合」出現微妙裂痕，也為AI晶片競局投下一顆震撼彈。

根據多名知情人士透露，OpenAI 在去年就已著手評估輝達以外的選項，關鍵原因並非訓練大型模型，而是「推論（inference）」階段的效能問題，據傳原因是，儘管輝達在訓練晶片領域仍具壓倒性優勢，但在部分特定應用場景下，OpenAI 對其最新硬體的回應速度並不滿意。

分析師指出，推論是指「AI模型在實際回應使用者提問時的運算過程」，這正快速成為 AI 競爭的新戰場。

去年9月，輝達曾宣布計畫對OpenAI投入高達1000億美元（約新台幣3.15兆元），換取持股並確保OpenAI有資金持續採購高階晶片。當時，市場預期交易將在數週內完成，但談判卻一再延宕。消息人士指出，OpenAI產品藍圖的變化，以及其對運算資源型態的新需求，已讓雙方談判進展受阻。

期間，OpenAI已與 AMD等業者接觸，評估可與輝達GPU正面競爭的替代方案。輝達執行長黃仁勳近日則淡化外界對雙方關係緊張的揣測，直言相關說法「毫無根據」，並重申輝達仍計畫對 OpenAI 進行大規模投資。

輝達強調，客戶在推論運算上持續選擇輝達，是因為其在大規模部署下具備最佳效能與總體擁有成本。OpenAI表示，目前其絕大多數推論運算仍仰賴輝達晶片，且輝達在「每一美元效能」上依舊具備優勢。

但多位消息人士卻指出，OpenAI對某些任務的回應速度仍有更高期待，尤其是在軟體開發與 AI 與其他系統互動等應用上。未來OpenAI希望能引入新型硬體，滿足約10%的推論算力需求。

為此，OpenAI曾與多家新創公司接觸，包括Cerebras與Groq，這些公司主打在單一晶片中整合大量SRAM記憶體，可在高頻資料存取下帶來速度優勢。消息指出，OpenAI內部在推廣程式碼生成產品Codex時，便明顯感受到這項限制，部分員工私下認為，硬體效能拖慢了產品體驗。

值得注意的是，競爭對手如Anthropic與Google，已大量採用自家開發的專用晶片來支撐推論需求，例如Google的TPU，這類為特定運算設計的晶片，在推論效能上往往優於通用型 GPU，也進一步凸顯OpenAI尋找替代方案的合理性。

在OpenAI表達保留態度後，輝達也迅速出手，接觸多家主打SRAM架構的晶片公司，評估收購或合作可能性。

據報導，Cerebras 最終選擇與OpenAI簽署商業合作，而Groq則在與OpenAI洽談期間，吸引投資人給出約140億美元（約新台幣4422.4億元）估值。不過，輝達隨後以全現金、非獨家方式取得Groq技術授權，並延攬其晶片設計人才，等同提前卡位這條新賽道。

據報導，在市場消息傳出後，OpenAI CEO奧特曼（Altman）就隔空反駁，讚揚輝達的AI晶片。

