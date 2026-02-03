金銀暴跌別急著撿！專家揭殘酷現實：低點「這時」才會到

黃金、白銀暴跌不是進場時機？專家這樣說。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金與白銀價格在上週五（30日）遭遇一場歷史級拋售後，傳出許多散戶投資人進場撿便宜。但專家卻指出，這波金銀重挫未必適合馬上進場逢低承接，最後的時機應該是4月過後。

《CNBC》報導，Fairlead Strategies創辦人凱蒂·斯托克頓預計，黃金和白銀將經歷8-9週的回檔調整，此次調整時間將從2026年2月2日起持續8至9週，這將會重置貴金屬跌破關鍵技術位後的長期上漲趨勢。

根據《Business Insider》報導，市場對美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席的反應引發一片混亂，白銀價格暴跌逾30%、黃金也重挫超過10%。本週一貴金屬市場仍持續劇烈波動，其中日本大阪交易所的黃金交易甚至還觸發了「熔斷機制」，暫時停止了黃金期貨交易。黃金直到今（3日）早盤才強彈3.5%。

對此，盈透證券（Interactive Brokers）資深經濟學家José Torres 指出，黃金與白銀的漲勢已超前基本面，未來恐面臨更大幅度的回檔風險。他表示，這波過熱的漲勢已愈來愈偏向投機性質，價格在缺乏充分理由下快速攀升，恐為在高點進場的投資人埋下痛苦失望的伏筆。

而Siebert Financial投資長Mark Malek也呼應了Torres的偏空看法。他認為，白銀往往會放大黃金接下來的走勢，上漲時漲得更猛，下跌時跌得更快。這既不是黃金故事的起點，也不是終點，而是最危險的中段。

Laffer Tengler Investments執行長兼投資長Nancy Tengler則建議，避險資產出現如此劇烈的波動令人憂心，現階段策略上可優先考慮股票，而非黃金。其所持的理由是，隨著黃金已轉為動能型交易，且市場上鮮少有人能清楚解釋其大幅上漲的原因，現階段應暫時避開黃金。

Tengler表示，她會先退場觀望，等待市場情勢回穩後，再視配置策略重新進場。其他分析師與市場評論人士也提醒，未來一段時間市場波動恐將加劇，投資人應保持審慎。

