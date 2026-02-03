負債百萬逆轉大賺4000萬 他只靠1支手機達成 !「最好賺」的副業曝光

日媒指出，「Note」與Google合作，被譽為「目前最簡單的賺錢方式」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一名背負1500萬日圓（約新台幣300萬元）債務的男子，竟在短短幾年內，創造出累計2億日圓（約新台幣4061.8萬元）的銷售額，如今他自信宣稱，這是「目前最簡單、也最容易賺錢的方法」。日媒指出，這名男子翻轉人生的關鍵，既不是創業融資，也不是高門檻技術，而是一個越來越多人正在使用的平台「note」。

據報導，現今note已成為日本成長最快的內容平台之一，這名男子靠著note，從求職全敗、負債累累的普通大學生，一步步走到月入500萬日圓、每週只需工作約4小時的狀態。他認為，note是「新時代最容易賺錢的副業」，關鍵在於門檻極低、風險極小，其成功經歷也被寫進一本新書中。

note是一個可以輕鬆發布、分享與販售文字、圖片、音訊與影片的平台，更關鍵的是，它已不再只是「寫文章的地方」。note母公司近年先後與Google、以及韓國最大網路企業NAVER進行資本與業務合作，等於為這個平台的可信度與長期發展背書。這對創作者而言，這意味著「舞台變大了，天花板也被打開了」。

這名作者回憶，3年前的自己，沒有專業技能、沒有資金、沒有人脈，甚至還背著1500萬日圓的債務，真心覺得人生已經走到盡頭。但正是在這樣的谷底，他開始在note上嘗試將自己的經驗與知識轉化為付費內容。結果不僅成功變現，還建立起穩定的長期收入來源，連他指導的學員，也有不少人每月穩定賺進數十萬、甚至上百萬日圓。

note本身免費使用，不需要租店面、不用囤庫存，也沒有廣告或開發的前期燒錢問題，一支手機、一個帳號就能開始。就算完全賣不出去，損失的也只有時間；但一旦成功，收入幾乎沒有上限。

與傳統生意不同，note的內容沒有「座位數」或「庫存」限制。一篇文章寫好後，不論賣出1份還是1萬份，付出的時間成本完全一樣，而且還能像自動販賣機一樣持續帶來收入。由於成本極低，即使扣除平台手續費，利潤率仍可高達八成以上，這在一般商業模式中極為罕見。

更重要的是，在note上賺錢，不需要露臉，也不必使用真名。平台本身的信任感，讓讀者更在意內容是否能解決問題，而非創作者是誰。

官方數據顯示，note每月活躍用戶超過7000萬，已有20萬名以上創作者成功變現，前1000名創作者的平均年收入超過1300萬日圓（約新台幣263.9萬元），甚至已有近30人累計銷售突破1億日圓（約新台幣2030萬元），顯示這早已不是小眾嘗試，而是真正成熟的商業場域。

該作者強調，note與X（前Twitter）、再加上AI工具的結合，是當前最具威力的組合。X聚集的是「想快速獲得文字資訊」的使用者，而note則是願意為高品質資訊付費的人，兩者需求高度重疊。

此外，note本身具備不錯的搜尋引擎能見度，只要內容品質夠好，就有機會從Google自然流量持續帶來讀者，不必完全依賴社群曝光。一旦累積多篇作品，讀者還可能連續購買，形成收入的正向循環。更重要的是，內容可以隨時更新，不會像書籍一樣一出版就定型，能長期維持價值。

在這個過程中，創作者不只賺錢，還會同步累積寫作、行銷、銷售與產品設計等一整套可長期使用的能力。「用文字賺錢的能力」，不受平台、產業或時代限制，反而是最耐用的核心技能。

對於嚮往不被時間、地點與人際關係綁住的工作型態的人來說，note×AI的模式，提供了一條極度自由的路徑。作者本人如今旅居歐洲，帶著手機四處旅行，仍能穩定創造收入。他直言，這不是奇蹟，而是一個正在快速成熟的新型副業生態，只要開始得夠早，就仍然有機會站上浪頭。

