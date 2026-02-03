黃金史詩級暴跌還沒完！盤中再殺近10％、今年漲幅全不見

黃金價格週一（2日）延續跌勢！（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金和白銀價格週一（2日）延續跌勢！主要受芝商所（CME Group）調高保證金要求影響，加上上週在美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任下一任聯準會主席後引發的猛烈拋售效應持續發酵。

黃金現貨價下跌 4.8%，報每盎司 4630.59 美元，稍早盤中一度重挫近 10%。

4 月交割的美國黃金期貨收盤下跌 1.9%，報每盎司 4652.60 美元。

金價上週五暴跌 9.8%，自 1 月 29 日每盎司 5594.82 美元的歷史高點以來，已回吐約 900 美元，幾乎抹去今年以來的大部分漲幅。

SP Angel 分析師梅爾（John Meyer）形容：「金銀價格就像坐雲霄飛車，當你登上最高的『爬升坡』後，重力就會接手，接下來只會一路向下。」

現貨白銀下跌 9.2%，報每盎司 76.81 美元，盤中一度重挫高達 15%。自上週觸及每盎司 121.64 美元的歷史高點以來，白銀累計跌幅已約 37%。

儘管市場遭遇重挫，分析師仍提醒，不宜將此波走勢解讀為長期下跌循環的開始。

德意志銀行（Deutsche Bank）貴金屬分析師薛邁可（Michael Hsueh）在報告中指出：「目前的環境似乎尚未具備促成金價長期反轉下行的條件。」他補充，投資人「對上漲仍保持高度追價意願」，顯示市場情緒並非全面潰散，而是持續處於高度波動之中。

芝商所上週五表示，將調高貴金屬期貨的保證金要求，相關調整將於週一收盤後生效。

此外，分析師指出，這波急跌已迫使不少在漲勢期間大量進場的投機交易者退場，有助於市場降溫並降低過度投機的風險。

梅爾表示：「我們看到部分資金自 ETF 流出，並推測有些膽子較大的避險基金接手了這些資金。」

另一方面，美元指數延續漲勢，升至逾一週高點，使以美元計價的貴金屬對海外買家而言更加昂貴。

美國總統川普於上週五提名前聯準會官員華許，預計於 5 月接替現任主席鮑爾（Jerome Powell），市場普遍預期，未來政策立場將更偏向降息，同時搭配更緊縮的資產負債表政策。

其他貴金屬方面，現貨白金下跌 3.3%，報每盎司 2091.38 美元；鈀金下跌 1.4%，報每盎司 1673.70 美元。

